Bijol-Napoli: assist dall’Inter, Conte accontentato

I partenopei continuano a cercare un difensore di qualità. Il centrale dell’Udinese rappresenta una possibilità importante, ma c’è una concorrenza da superare

Il Napoli lavora per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. I partenopei stanno lavorando su due fronti. La priorità è sicuramente quella di dare al tecnico dei giocatori già pronti per consentire di conquistare lo Scudetto. Ma lo sguardo è rivolto anche alla prossima stagione e uno dei nomi sulla lista di Manna è sicuramente quello di Bijol. Il centrale dell’Udinese difficilmente lascerà il club friulano a gennaio, ma durante il calciomercato estivo si potrebbe aprire ad una sua partenza.

Il Napoli non è l’unica squadra interessata a Bijol in ottica calciomercato estivo. Si parla tanto anche di Inter, ma in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante per il futuro dello sloveno e le mosse dei nerazzurri. I partenopei restano comunque alla finestra e sono pronti ad affondare il colpo in caso di una occasione importante.

Calciomercato Napoli: Bijol nel mirino, i dettagli

Jaka Bijol è un profilo che piace molto a Conte. Le sue prestazioni con la maglia dell’Udinese non sono passate inosservate alle big italiane tanto che, oltre al Napoli, si è parlato anche di Juventus e Inter. Per il momento i friulani preferiscono non dare il via libera ad una sua cessione. Nessuna chiusura definitiva, ma la speranza è che si possa arrivare insieme fino al termine della stagione e poi magari dare vita ad una vera e propria asta.

Intanto, secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Inter potrebbe togliersi da questa corsa. L’obiettivo numero uno del club nerazzurro in ottica calciomercato estivo è Hien. Questo dovrebbe portare Marotta a mollare la pista che porta a Bijol e per questo motivo il Napoli è pronto a balzare in pole position. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà aspettare le prossime settimane per avere un quadro chiaro.

La certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli insegue Bijol per il calciomercato estivo e un tentativo Manna lo farà per accontentare anche Conte. Poi molto dipenderà dalla volontà dello stesso calciatore oltre che del club di appartenenza.

Mercato: Napoli in vantaggio sull’Inter per Bijol?

È tutto pronto per la sfida tra Napoli e Inter per Bijol in chiave calciomercato estivo. I partenopei sembrano essere in vantaggio considerato anche il fatto che i nerazzurri sembrano voler puntare tutto su Hien.