Calciomercato: Mario Rui torna in campo, firma vicina in Serie A

Mario Rui, che da poco ha rescisso con il Napoli dopo essere stato per sei mesi un separato in casa, è ora pronto a tornare in campo con una gran voglia. La firma in tal senso è vicina in Serie A e si tratta di una notizia che lascia tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La notizia della rescissione consensuale del portoghese è stato un passaggio a suo modo storico per il Napoli. Dopo 7 anni, infatti, si è conclusa l’esperienza dell’ex Empoli e Roma all’ombra del Vesuvio, ultimo sopravvissuto in termini di calciomercato e di cessioni della straordinaria squadra di Sarri che ha sfiorato lo Scudetto. Oltre che eroe del Tricolore poi vinto con Spalletti.

Il rapporto con la tifoseria, inizialmente, non è stato dei più semplici. Non ha mai mollato ed alla fine ha conquistato lo stadio Diego Armando Maradona, che ne ha fatto un idolo assoluto col passare del tempo. Apprezzandone la leadership, le doti tecniche ed anche il coraggio che non è mai mancato. Ora, però, può tornare subito in campo in Serie A.

Il terzino portoghese torna in campo: le ultime a riguardo

Mario Rui ed il Napoli avrebbero meritato, però, un epilogo differente. Il calciatore, di fatto, è finito prima fuori rosa perché non rientrava nei progetti di Antonio Conte, poi ha rifiutato ogni possibile destinazione pur di restare in azzurro per giocarsi le sue carte. Non gli è mai stata concessa questa possibilità ed alla fine è arrivato l’addio.

Stando a quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, però, per Mario Rui arriva adesso una svolta non di poco conto. Il portoghese, infatti, è finito nel mirino del Lecce, che può tesserarlo a parametro zero e che può sfruttare la sua esperienza e le sue qualità nella lotta per evitare la retrocessione.

Mario Rui dice addio al Napoli e firma in Serie A

D’altronde ha già lavorato ad Empoli con Marco Giampaolo, attuale allenatore dei pugliesi e che non ha mai rinunciato a lui, permettendogli anche di fare il grande salto alla Roma. Ma non è tutto. Oltre a Mario Rui, per le sue corsie di difese il Lecce ha messo nel mirino anche un altro ex Napoli, vale a dire Hysaj, in uscita dalla Lazio.