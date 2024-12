Altro esonero a sorpresa: Pirlo nuovo allenatore

In maniera del tutto inattesa, dopo il deludente percorso fatto nella sua seconda annata alla Sampdoria, Andrea Pirlo può subito tornare in pista ed in panchina. Un club, infatti, è vicino all’esonero del suo attuale allenatore e vuole puntare con decisione proprio sull’ex tecnico della Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per gli allenatori in Italia la vita non è mai semplice. Come è noto, infatti, nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, sono sempre loro i primi ed a volte addirittura gli unici a farne le spese. Subendo gli effetti dell’esonero che rappresenta una beffa ed anche un danno di immagine non di poco conto.

Molto più facile, in tal senso, cambiare solo la guida tecnica che rivoluzionare una intera squadra. Ancor di più nel momento in cui il calciomercato è chiuso e quindi è impossibile intervenire se non con gli svincolati. In tal senso, però, un altro club sta per cambiare in panchina e per la sostituzione dell’attuale tecnico il primo nome in lista è quello di Andrea Pirlo.

L’ex Juventus e Sampdoria è pronto a tornare in panchina

Dopo che nella passata stagione ha fatto, nel complesso bene alla guida della Sampdoria, quest’anno la stagione era iniziata in maniera disastrosa con un punto nelle prime tre partite. Per questo il club non gli ha rinnovato la fiducia e lo ha esonerato. A sorpresa, però, adesso può tornare subito in pista, con un club pronto a dargli una chance.

Stando a quanto raccontato su X da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il Palermo sta riflettendo in maniera approfondita sulla posizione di Alessio Dionisi. L’ottava sconfitta patita per mano del Cittadella sta spingendo il City Group a fare delle valutazioni sul tecnico ed in cima alla lista per la successione c’è proprio Andrea Pirlo.

Esonero in Italia, Andrea Pirlo primo candidato

I rosanero, allo stato attuale delle cose, occupano l’undicesimo posto in classifica, nonostante una rosa costruita per ben altri obiettivi e che ha del potenziale davvero importante per la Serie B. Andrea Pirlo è indicato come il profilo ideale, ma attenzione anche alla candidatura di Rolando Maran. Più defilato, al momento, invece Davide Ballardini, al pari di Vincenzo Vivarini.