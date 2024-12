Il Napoli lo strappa alla concorrenza: è fatta per gennaio

Sembrava destinato a trasferirsi in un’altra grande squadra di Serie A nel prossimo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice l’insistenza di Antonio Conte, il Napoli si sarebbe reinserito prepotentemente nella corsa al giovane talento italiano, al punto quasi da star riuscendo a strapparlo alla concorrenza. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché l’altra operazione sembrava essere per larghi tratti anche ben che definita, ma la sensazione è che comunque il club partenopeo possa comunque stravolgere completamente le carte in tavola, complice anche il fatto che il ragazzo oltre ad essere lusingato dai corteggiamenti del salentino, sarebbe attratto dalla possibilità di vestire la maglia azzurra a partire da gennaio.

Il Napoli beffa tutti e lo strappa alla concorrenza

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che in questi giorni di avvicinamento all’anno nuovo avrebbe svelato una volta e per tutte le proprie strategie. L’obiettivo è quello di andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte con innesti di qualità, esperienza ma anche prospettiva, quindi il giusto mix che possa permettere alla formazione partenopea di affrontare questa seconda parte di stagione con una coperta piuttosto lunga.

Prossima ad essere formalizzata la pratica Danilo dalla Juventus, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe tornato a lavorare su un desiderio del salentino, giocatore che fino a qualche giorno fa sembrava potesse essere depennato dalla lista dei desideri del club azzurro. Si credeva infatti fosse prossimo a firmare con un’altra grande del calcio italiano in questo calciomercato, ma invece De Laurentiis, su insistenza dello stesso Conte, ha stravolto completamente le carte in tavola.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, nonostante il suo passaggio alla Lazio era dato come cosa fatta, il Napoli è tornato a chiedere informazioni all’Empoli per Jacopo Fazzini, talentuoso trequartista classe 2003 nel mirino di tante altre grandi società.

Il Napoli ci prova in extremis

Il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Jacopo Fazzini. Nonostante il classe 2003 sia oramai destinato a vestire la maglia della Lazio, il club partenopeo starebbe provando a sfruttare gli ottimi contatti e rapporti con quello toscano per ingranare la marcia giusta e superare i biancocelesti nella corsa al talento della Nazionale U21.

Al momento questo scenario sembrerebbe essere più semplice a dirsi che a farsi, anche perché i colleghi di Sky continuano a parlare di un Fazzini vicinissimo alla Lazio, ma fino a quando sarà nelle sue possibilità, pur di accontentare Antonio Conte il Napoli insisterà per il trequartista fino all’ultimo.