I cinesi comprano Osimhen: pagheranno la clausola

Oramai una cosa è certa: Victor Osimhen non vestirà mai più in carriera la maglia del Napoli. Il suo futuro è tutto fuorché in azzurro.

Da capire adesso dov’è che si trasferirà nel prossimo calciomercato estivo, anche se sono attese novità importanti già in quello invernale. Stando alle ultime notizie, infatti, un fondo cinese avrebbe intenzione di pagare la clausola rescissoria dell’attaccante nigeriano per metterlo ai servizi della propria squadra, ipotesi fino a questo momento mai realmente contemplata.

Da capire adesso se Victor Osimhen sarà disposto ad accettare tale trasferimento o preferirà aspettare altre chiamate in estate, anche se l’impressione è che oramai il dado sia tratto, e che la strada intrapresa sia ben precisa.

I cinesi comprano Osimhen

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che a partire dalla prossima estate non più sarà un giocatore di proprietà del Napoli. Occhio però, perché importanti novità sarebbero addirittura attese già per questo calciomercato invernale come anticipato.

Stando alle ultime notizie, infatti, un fondo cinese si sarebbe detto disposto a contribuire al pagamento della clausola rescissoria dell’attaccante nigeriano, che ricordiamo di essere da 75 milioni di euro. Una cifra importante ma che lo stato maggiore ha deciso di investire sull’ex capocannoniere della Serie A per andare a rinforzare e completare una volta e per tutte la squadra in vista delle prossime stagioni. Da capire se questa sarà un’operazione più da gennaio o da giugno, ma una cosa è certa: le intenzioni ed i presupposti sembrerebbero esserci tutti.

Ma questo fondo cinese a capo a chi sta? Nel senso: Victor Osimhen dove finirebbe a giocare? Stando a quanto riportato dai colleghi di Fanatik stiamo parlando sempre del Galatasaray, club che farebbe per l’appunto appoggio sulla liquidità orientale per riuscire ad esaudire le richieste del Napoli ed il desiderio dei tifosi di continuare a godere delle gesta del nigeriano per ancora diversi anni. Da capire solo qual è la posizione del giocatore, ad oggi ancora ignota.

Svelato il futuro di Victor Osimhen

Di questo passo, se il binomio Cina-Galatasaray dovesse concretizzarsi, Victor Osimhen è destinato a rimanere in Turchia. Occhio però, perché l’attaccante nigeriano gode comunque di diversi estimatori in giro per l’Europa, alcuni dei quali disposti a sedersi al tavolo delle trattative con il Napoli già nel prossimo calciomercato invernale.

Fra questi il Manchester United di Ruben Amorim, alla ricerca non solo di stabilità e risultati, ma anche di un attaccante che possa trascinare la squadra alla vittoria, compito che fino a questo momento Hojlund e Zirkzee avrebbero miseramente fallito. L’interesse di un club come i Red Devils potrebbe inevitabilmente cambiare le preferenze di Osimhen, ma il club inglese sarà disposto a pagare la clausola del nigeriano? Staremo a vedere. Nel frattempo il Galatasaray aspetta, spera e sogna.