Mercato Napoli, nuovo centrocampista: affare in Ligue 1 per Conte

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed ora hanno messo nel mirino un nuovo rinforzi che arriva direttamente dalla Ligue 1 francese. Si tratta di un centrocampista che può completare e rinforzare la mediana di Antonio Conte ed è un profilo nuovo, che si potrebbe rivelare estremamente prezioso per la seconda parte di stagione.

L’atmosfera in casa Napoli, dopo la doppia sconfitta tra Coppa Italia e Serie A patita per mano della Lazio che aveva gettato l’ambiente nello sconforto, è tornata ad essere incandescente. Il primo posto in classifica va difeso ed ovviamente è importante guardarsi le spalle, con l’assoluta consapevolezza che il lavoro fino a questo momento svolto è stato ai limiti della perfezione. Non si poteva chiedere di più ad Antonio Conte, al suo staff ed alla squadra.

La concorrenza dell’Atalanta e soprattutto dell’Inter, però, in chiave Scudetto, impone delle riflessioni da una parte e dall’altra richiede degli sforzi anche a gennaio. Con la consapevolezza che i sacrifici fatti in estate non sono replicabili per le condizioni economiche del club. Per puntellare la linea mediana, ancor di più ora che Folorunsho sembra pronto a partire, direzione Fiorentina, adesso arriva la svolta. Giovanni Manna ha individuato un profilo in Ligue 1 sul quale è pronto a fiondarsi.

Mercato Napoli, rinforzo in Ligue 1 per Conte

Come è noto, la priorità in senso assoluto per gli azzurri è quella di chiudere per un difensore centrale. Rafa Marin non ha convinto, Juan Jesus non offre garanzie adeguate ai traguardi che si è dato il Napoli ed Alessandro Buongiorno potrebbe seriamente tornare solo a febbraio. Ma adesso si sta riflettendo anche sulla possibilità di intervenire in mediana. Ed emerge un nome nuovo.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Dario Sarnataro, infatti, il Napoli ha messo gli occhi sul talento svizzero di origini portoghese Edimilson Fernandes, attualmente in forza ai francesi del Brest ma di proprietà del Mainz. Si tratta di un calciatore di esperienza, che ha già indossato in Italia la maglia della Fiorentina e che può ricoprire il ruolo sia di mediano che di mezzala.

Napoli, occhi in casa Brest: le ultime

Classe 1996, si tratta di un calciatore che sembra in una fase calante della propria carriera e che anche a Brest sta facendo fatica a giocare. Si tratta di una operazione a basso costo, ma avendo giocato a lungo anche con la Svizzera ha anche l’adeguata esperienza in campo internazionale che serve al Napoli ed a Conte.