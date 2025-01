Mercato Napoli, colpo in Argentina: pagano la clausola

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed ora guardano in Sud America, precisamente in Argentina, per il nuovo rinforzo da consegnare ad Antonio Conte. Manna affonda il colpo ed il club sembra deciso a pagare la clausola rescissoria per assicurarsi le prestazioni di questo talento. Andiamo a vedere le ultime.

Gli azzurri continuano ad essere attenti al mercato internazionale, in cerca dei profili giusti da consegnare nelle mani di Conte. Ancor di più che adesso la squadra è tornata ad essere competitiva e dopo la lezione della passata stagione, servono investimenti per alimentare questo sogno ed evitare che quanto di buono fatto fino a questo momento venga vanificato nel corso del tempo.

In tal senso, per gennaio la priorità in senso assoluto è quella di intervenire per un difensore centrale, ma attenzione anche alla linea mediana. Con Folorunsho al passo d’addio, infatti, serve qualcosa anche in mezzo al campo. Senza, ovviamente, dimenticare il reparto avanzato, con Raspadori e Simeone che sono in bilico. In vista di gennaio, però, il Napoli è pronto a fiondarsi sul talento argentino, con tanto di clausola nel contratto.

Mercato Napoli, colpo in Argentina: nome nuovo

Come è noto, l’Argentina da tempo è una autentica fucina di talenti ed una miniera senza fine per i club europei e non solo, dal momento che lì possono essere piazzati degli affari davvero di alto profilo. In tal senso, anche il club di Aurelio De Laurentiis ne è consapevole e si sta muovendo proprio in questa direzione. Per l’estate ma anche in vista di gennaio, che è alle porte e che è il momento ideale per puntellare la rosa.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur su X, il Napoli si sta muovendo per il talentuoso portiere del Boca Juniors Leandro Brey, di cui si parla un gran bene e lo si indica come il futuro della porta della Nazionale argentina. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, occhi in casa Boca Juniors: i dettagli

Il calciatore ha nel suo contratto una clausola rescissoria di 14 milioni, decisamente alla portata del Napoli. Ancor di più visto che è un classe 2002. Attenzione, però, alla concorrenza dell’Atletico Madrid, che vuole fare di lui l’erede di Oblak e che ha una grande disponibilità economica da diversi anni. Gli azzurri potrebbero affondare il colpo già a gennaio proprio per bruciare la concorrenza.