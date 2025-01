Napoli: c’è l’annuncio, deciso il futuro di Simeone

Tra i giocatori che sono dati in partenza c’è anche il Cholito. Nelle scorse ore una novità destinata a cambiare il futuro dell’argentino

Vigilia di apertura del calciomercato invernale e ultimo giorno di riposo della dirigenza del Napoli prima di entrare nel vivo della sessione. Antonio Conte in più di un’occasione ha svelato come la sua squadra ha bisogno di rinforzi per poter puntare in grande già da quest’anno. Manna sta lavorando da tempo per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico e presto sono attese le prime ufficialità.

Ma le entrate, come spesso accade in questi casi, sono collegate anche alle uscite. E tra i giocatori dati più volte in partenza in casa Napoli c’è Simeone. Il Cholito sta trovando poco spazio con la maglia azzurra e non è da escludere un suo addio a gennaio. Intanto nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante per quanto riguarda il destino dell’argentino. Ecco i dettagli.

Calciomercato Napoli: addio Simeone, l’annuncio

Il Cholito Simeone, nonostante lo scarso minutaggio, ha sempre dato il massimo e continuerà a farlo ogni volta che sarà chiamato in causa da Conte. Naturalmente la speranza di ogni giocatore è quella di poter trovare spazio nel corso della stagione e questo per l’argentino non c’è stato. Da qui l’ipotesi di un possibile addio durante il calciomercato internale. Ma le intenzioni del giocatore sembrano essere altre.

Nell’augurare buon anno ai propri tifosi, Simeone ha ribadito di essere pronto a dare il massimo nella seconda parte di stagione. Un messaggio che sembra rappresentare una sorta di conferma al Napoli nonostante le voci di un possibile trasferimento durante il calciomercato invernale. Naturalmente l’ultima parola in questi casi spetta sempre alla società e vedremo cosa succederà. Le ultime notizie danno un De Laurentiis pronto a trattare con il Torino la sua cessione per poi andare a prendere un altro attaccante.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le mosse. La speranza di Simeone è quella di poter continuare con il Napoli anche dopo il calciomercato invernale. Ma tutto può ancora succedere e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la questione.

Mercato Napoli: Simeone resta in bilico

Il futuro di Simeone, dunque, resta in forte bilico. La speranza del giocatore è quella di poter continuare con il Napoli, ma le sirene del calciomercato si fanno sempre più insistenti e i partenopei non sembrano più chiudere a priori per una partenza.