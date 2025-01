Svolta Kvara: blitz in città, accordo ad un passo

Il futuro del georgiano è ancora tutto da definire. Intanto nelle prossime ore ci potrebbe essere un incontro in città per valutare la chiusura dell’operazione

Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli e non solo per le prestazioni. I tifosi si aspettavano di poter festeggiare prima del nuovo anno il rinnovo, ma la firma non c’è ancora stata. Le posizioni sono ormai ben chiare e da tempo si sta lavorando per individuare un compromesso. Al momento siamo assolutamente fermi e per questo motivo non è chiaro cosa potrà succedere nelle prossime settimane.

Se da una parte le ultime notizie sembrano confermare la possibilità di un rinnovo, dall’altra la mancanza della firma di Kvaratskhelia continua a tenere in forte apprensione i tifosi del Napoli. E le ultime notizie parlano della possibilità di una svolta nei prossimi giorni. Siamo ad oggi ancora nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire meglio come si evolverà la situazione.

Calciomercato Napoli: futuro Kvaratskhelia, le ultime

Le prossime si preannunciano settimane fondamentali per il futuro di Kvarataskhelia. Il Napoli attende una sua risposta alla proposta da 5,5 milioni di euro messa sul piatto. Ma da parte dei partenopei c’è anche la disponibilità ad aspettare l’estate per poi prendere una decisione definitiva sul georgiano.

Ma attenzione ai giorni che verranno a partire da domani. Stando a Il Mattino, il padre di Kvaratskhelia si trova a Napoli per festeggiare con il figlio. Non è da escludere che si possa chiedere un incontro a Manna per valutare le possibilità di rinnovo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non c’è niente di certo. Ma la presenza del genitore di Kvicha rappresenta una occasione per vedersi e fare il punto della situazione e capire se si potrà o no arrivare alla fumata bianca.

La speranza del Napoli è che si possa arrivare ad un accordo in breve tempo per consentire comunque a Kvaratskhelia di poter affrontare la seconda parte della stagione con maggiore tranquillità. Ma siamo nel nel campo delle ipotesi e ancora tutto può succedere.

Kvara-Napoli: prima il rinnovo e poi l’addio?

La strada in questo momento sembra essere quella del rinnovo e poi magari l’addio durante il calciomercato estivo. Ma naturalmente fino a quando non c’è la firma il futuro di Kvarataskhelia resta in bilico e al centro di diverse voci.