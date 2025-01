Napoli, colpo a gennaio: intreccio con Fabregas

Saranno ore già decisive in casa Napoli per arrivare alla chiusura dell’affare. Fabregas intende fare sul serio già nelle prime ore del 2025: spunta l’intreccio con il Como

Il ds Manna vuole subito accontentare Antonio Conte per affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Cesc Fabregas è la chiave per chiudere il nuovo affare: un nuovo intreccio decisivo con l’allenatore spagnolo, occhio anche al Villarreal.

Tutto può cambiare nelle prime ore del 2025. Il ds Manna continua a lavorare anche in questi giorni di festa con l’avvento dell’anno nuovo: spunta l’intreccio decisivo con Cesc Fabregas che è voglioso di raggiungere la salvezza immediata con il Como. La squadra neopromossa in Serie A ha trovato la giusta quadratura nelle ultime settimane, ma Fabregas può chiudere subito il colpo dal Napoli. Svelata tutta la verità per il giocatore azzurro che vuole subito sposare un nuovo progetto a gennaio: ecco il momento decisivo per arrivare alle firme.

Napoli, chiusura con il Como: affare fatto con Fabregas

Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la volontà del giocatore che farà la differenza. Il calciomercato può regalare anche un addio immediato in casa Napoli: spunta la cessione del presidente De Laurentiis, scopriamo il dettaglio a sorpresa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Rafa Marin è pronto a dire addio al Napoli nella sessione invernale di calciomercato. Pronta subito la cessione del difensore spagnolo che ha trovato poco spazio con Antonio Conte in questa prima parte di stagione: sulle sue tracce c’è anche il Como, ma occhio al Villarreal. La cessione arriverà soltanto a titolo temporaneo: l’allenatore del Napoli vuole subito tornare a trionfare, ma l’obiettivo primario resta il ritorno in Europa.

Una voglia immensa di essere protagonista dopo l’apprendistato dei primi mesi in Serie A. Il Como ha collezionato le prime vittorie in massima serie, ma non ha intenzione di fermarsi proprio sul più bello. Rafa Marin ha tanta voglia di dimostare il suo valore: non ha ancora debuttato in Serie A facendo le sue prime apparizioni in azzurro soltanto in Coppa Italia.

Ora Fabregas potrebbe subito rilanciarlo gestendolo al meglio nei prossimi mesi: spunta l’affare ad un passo come evidenziato dall’edizione de Il Corriere dello Sport. Il Napoli pensa così ad allestire una rosa di assoluto valore puntando su giocatori già pronti per l’immediato come Danilo in uscita dalla Juventus.