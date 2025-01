Napoli, beffa Veiga: firma per una big

Nuova beffa in casa Napoli per l’affare Gabri Veiga: può firmare subito con una big, è pronto il suo ritorno in Europa. Ecco la sua prossima destinazione

Saranno ore decisive per conoscere il futuro del centrocampista galiziano, Gabri Veiga, che non vede l’ora di tornare protagonista nel calcio che conta. La sua avventura in Arabia Saudita è ormai ai titoli di coda: è stato ad un passo anche al Napoli con un tira e molla infinito, spunta l’intreccio decisivo in Europa.

La dirigenza partenopea è al lavoro per nuovi colpi a gennaio, ma nel frattempo Gabri Veiga è vicino ad una nuova avventura europea. Ad un passo dal Napoli nella passata stagione, ora è pronto a firmare subito a gennaio: il suo profilo è stato accostato ai colori azzurri anche nelle ultime settimane, ma spunta l’intreccio decisivo in ottica futura.

Napoli, Veiga firma subito a gennaio: la sua nuova avventura

Saranno giorni decisivi per arrivare subito alla chiusura totale dell’affare. Gabri Veiga non vede l’ora di essere una stella nel calcio europeo dopo la sua avventura in Arabia Saudita. Il Napoli ci aveva riprovato nelle ultime settimane, ma ecco una nuova beffa per il presidente De Laurentiis.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Gabri Veiga ha detto addio all’Europa per firmare con l’Al Ahli in Arabia Saudita. Accostato a lungo al Napoli, ora è pronto per il ritorno in Europa firmando con l’Atletico Madrid. Il centrocampista galiziano è voglioso di tornare in Liga spagnola per abbandonare definitivamente il calcio saudita.

Tutto può cambiare già a partire dai prossimi giorni: il centrocampista spagnolo, classe 2002, aveva optato per la sua decisione di volare in Arabia Saudita, ma ora ha tanta voglia di rivincita in Spagna. Un colpo per il presente, ma soprattutto per il futuro dei colchoneros che sono tronati protagonisti in Liga spagnola con El Cholo Simeone.

Il Napoli dovrà rinforzare la zona mediana di Antonio Conte: Folorunsho è pronto a firmare il suo contratto con la Fiorentina per diventare il sostituto di Edoardo Bove che sarà fermo nei prossimi mesi. Ora il ds Manna dovrà subito chiudere colpi sensazionali per l’immediato presente, ma non ci sarà Veiga in maglia azzurra. Una voglia immensa di essere protagonista in Spagna per tornare alla ribalta come ai tempi del Celta Vigo: ormai ci siamo per l’affare a gennaio.