Danilo ha firmato con il Napoli: l’annuncio svela tutto

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma adesso sembrerebbe essere finalmente cosa fatta il passaggio di Danilo dalla Juventus al Napoli.

Addirittura, stando alle ultime notizie, il difensore brasiliano sarebbe in pectore già un nuovo giocatore azzurro, visto che in segreto avrebbe firmato il contratto che lo legherà al club partenopeo nelle prossime stagioni. A confermare la buona riuscita dell’operazione il recente annuncio del collega, che ha approfondito la notizia svelandone i dettagli, su tutti la data che corrisponderebbe al primo allenamento in azzurro di Danilo.

Ancora nessun comunicato ufficiale sarebbe arrivato in merito, ma oramai l’impressione è che sia una mera questione di tempi prima che anche il Napoli di esponga.

Danilo ha già firmato con il Napoli: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Danilo, che oramai si sente già un giocatore del Napoli, nonostante la maglia azzurra non l’abbia ancora mai indossata. Ma come effettivamente dargli torto, visto che stando alle ultime notizie il difensore brasiliano avrebbe già firmato con il club partenopeo.

Al momento nessuna conferma concreta sarebbe arrivata dalle parti di Castelvolturno, ma l’ex Manchester City si sarebbe anche già sentito con la Juventus alla quale sarebbe stata comunicata questa decisione. Nessuna sorpresa, la Vecchia Signora era consapevole di questo epilogo, non a caso il club ha deciso di mettere con largo anticipo fuori rosa Danilo, al punto che il difensore brasiliano rischia di rimanere fermo fino alla fine della stagione. Poco importa però, perché il futuro in azzurro si pronostica essere raggiante, ed è forse questo quello che più ha stimolato Danilo ad accettare la corte del club partenopeo.

Dunque, stando a quanto riportato dal collega della RAI Ciro Venerato, Danilo avrebbe già firmato un pre contratto con il Napoli per la prossima stagione. Il difensore si trasferirebbe così a parametro zero in azzurro direttamente a giungo, ma occhio alle sorprese che si celano dietro questa sessione di calciomercato.

Danilo-Napoli: occhio alle sorprese

Danilo è ufficiosamente un nuovo giocatore del Napoli. Mancano solo i comunicati ufficiali, ma oramai ci siamo, è una mera questione di tempo. Il collega Ciro Venerato parla addirittura di contratti già firmati, quindi sorge spontaneo domandarsi: perché non annunciare tutto subito?

La risposta esiste ed è semplice: il Napoli non vuole aspettare la prossima stagione, vuole a disposizione Danilo sin da subito. Ed è per questo che i contatti tra le parti continuerebbero a viaggiare spediti, con il club partenopeo che per convincere la Juventus a liberare in anticipo il brasiliano potrebbe dirsi disposto a pagare un indennizzo minimo alla Vecchia Signora al termine di questa stagione in seguito ai risultati che otterrà la squadra. Napoli e Juventus hanno dunque tutta la voglia di venirsi incontro, con Ciro Venerato certo che entro il prossimo 3 febbraio Danilo sarà a disposizione di Antonio Conte.