È una richiesta esplicita di Conte: Napoli pronto ad accontentarlo

Il Napoli in vista di questo calciomercato ha una strategia ben precisa, ma Conte avrebbe deciso di rompere gli schemi muovendo una richiesta.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino avrebbe chiesto a Giovanni Manna di andare a rinforzare la propria squadra con un profilo che non si pensava potesse servire. Fino a qualche giorno fa una possibilità del genere era infatti impensabile, ma questo conferma che qualcosa sarebbe cambiato, anche nel futuro di alcuni suoi giocatori.

L’obiettivo tricolore è lì, a portata di mano, ed è per questo che il Napoli sarebbe pronto ad accontentare il suo condottiero, che fra tutti i giocatori monitorati avrebbe espresso la sua preferenza.

È una richiesta esplicita di Conte

La strategia del Napoli per questo calciomercato sembrava essere piuttosto chiara: un difensore centrale ed un esterno di difesa per andare a completare il reparto più rimaneggiato di tutti. Gli ultimi movimenti registrati in quel di Castelvolturno lasciano però intendere che il club partenopeo possa fare molto di più, complici anche le ultime richieste di Antonio Conte.

L’allenatore salentino vuole una squadra forte in ogni zona del campo, motivo per il quale avrebbe avanzato una richiesta piuttosto particolare alla sua dirigenza. Particolare per il semplice fatto che fino a qualche giorno fa non ci si aspettava che il Napoli potesse muoversi anche su questo reparto che fra tutti sembrerebbe essere quello già completo. Se però Antonio Conte ha richiesto questo tipo di rinforzo un motivo ci sarà, e la dirigenza partenopea non può fare altro che mettersi al lavoro per cercare di accontentare il suo allenatore.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de La Repubblica, in questo calciomercato il Napoli potrebbe mettere a disposizione dell’allenatore salentino anche una nuova prima punta. Il tutto dipenderà molto da come si evolverà questa sessione invernale di trasferimenti, ma l’impressione è che Lukaku potrebbe essere presto affiancato da un giocatore di livello.

Il Napoli fa concorrenza alla Juventus

Il Napoli potrebbe fare anche una prima punta in questo calciomercato. Se Antonio Conte ha richiesto un rinforzo per questo ruolo è perché forse il Cholito Simeone è in procinto di lasciare il club per unirsi, forse, al Torino.

Ma su che attaccante potrebbe andare a puntare il club partenopeo? Nel corso di questi giorni si è parlato con insistenza del giovane classe 2003 dell’Aston Villa John Duran, ma considerata la presenza in rosa di Lukaku, e l’eventuale complicata convivenza tra i due, personalità forti, potrebbe invogliare il Napoli ad entrare in concorrenza con la Juventus per Joshua Zirkzee. Da tempo la Vecchia Signora è sulle tracce dell’ex Bologna, che potrebbe però restare attratto dalla possibilità di vestire azzurro, soprattutto nel momento in cui Antonio Conte dovesse dargli determinate certezze, che fino ad oggi allo United sono mancate.