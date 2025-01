Affare sfumato per due motivi: Conte ha già scelto l’alternativa

Dopo tutto quello che si era detto il calciatore sembrava destinato a trasferirsi al Napoli in questo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’affare sembra possa arenarsi da un momento all’altro, complice una serie di incomprensioni che non hanno dato né concesso margine di manovra alle parti. Chi ne esce più deluso da questa situazione è sicuramente Antonio Conte, che in prima persona aveva cercato di portare in azzurro il giocatore, indicandolo essere come il profilo perfetto col quale andare a fare un importante salto di qualità nel reparto in questione.

Piangersi addosso non è però usanza del salentino, che a quanto pare avrebbe anche già individuato l’alternativa sulla quale andare a puntare in questa seconda parte di stagione.

Napoli, affare sfumato: i motivi

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, al lavoro per cercare di rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo, oramai dichiarato, è il tricolore.

A fronte di questo l’allenatore partenopeo ha presentato una lista di nomi al direttore sportivo Giovanni Manna, che in sinergia col presidente Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando per cercare di accontentare il salentino. In queste ore sarebbe però stata registrata la prima delusione di questo inverno, visto che la dirigenza azzurra si trova costretta a cancellare dalla propria lista dei desideri il nome di un giocatore per il quale stava lavorando già da diverse settimane. Per un momento si era addirittura creduto che il Napoli fosse ad un passo dall’ingaggiarlo, ma per due motivi l’affare è saltato sul più bello.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi della RAI Lorenzo Pellegrini non si trasferirà in azzurro in questo calciomercato. Il capitano della Roma rimarrà infatti in giallorosso soprattutto per una questione economica, oltre che tattica a quanto pare, visto che lo stipendio che percepisce nella capitale è stato ritenuto essere dal Napoli troppo elevato.

Salta l’affare, ma Conte ha già individuato l’alternativa

Il fatto che l’affare Lorenzo Pellegrini sia saltato non smuove più di tanto Antonio Conte. L’allenatore del Napoli avrebbe infatti già pronta un’alternativa, “Made in Napoli” fra l’altro, sulla quale andare a puntare in questa seconda parte di stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il salentino starebbe seriamente pensando di adattare a mezzala Giacomo Raspadori, che da grande escluso potrebbe alla fine ritrovarsi centrale nel progetto tecnico partenopeo. L’ex Sassuolo avrà un mese di tempo per convincere Antonio Conte che sia lui l’uomo giusto per quel ruolo, ma l’impressione è che in realtà lo abbia già fatto, considerato il fatto che l’allenatore lo ha ufficialmente tolto dal mercato.