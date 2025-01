Napoli, tegola Olivera: cambiano i tempi di recupero

Il Napoli vuole correre subito ai ripari sul fronte calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva. Cambiano subito i tempi di recupero per Olivera: ecco le sue condizioni

Un momento decisivo per pensare subito alla prossima sfida di campionato. Il Napoli ha chiuso il girone d’andata con 44 punti: un risultato importante per gli azzurri che vogliono continuare a sognare in grande. Ora c’è l’allarme intorno all’infortunio di Mathias Olivera: il terzino uruguaiano è uscito quasi in lacrime dopo lo scontro con Colpani, ecco la decisione.

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta ai prossimi colpi di calciomercato per iniziare alla grande il 2025. Il ds Manna è al lavoro per chiudere nuovi innesti di caratura internazionale da regalare subito ad Antonio Conte: spuntano le condizioni di Olivera, ecco l’intreccio in vista della prossima sfida contro l’Hellas Verona.

Il Napoli vuole puntare in alto per cercare di competere fino alla fine per il sogno Scudetto: l’obiettivo principale resta il ritorno in Champions League per vivere nuove serate magiche in campo internazionale. Ecco tutta la verità sull’infortunio del terzino uruguaiano che è diventato uno dei giocatori chiave dello scacchiere di Antonio Conte.

Napoli, le condizioni di Olivera: ecco come sta, le sensazioni per Conte

Conosciamo subito le condizioni fisiche del terzino uruguaiano uscito malcioncio dopo la sfida del Franchi: ecco come sta ora il giocatore del Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nessun problema grave per il terzino uruguaiano del Napoli Mathias Olivera. Le sue condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni, ma non c’è nessun problema muscolare per lui. Si è trattato soltanto di una botta e potrebbe prendere parte alla sfida contro l’Hellas Verona.

Spinazzola scalpita ancora per una maglia da titolare dopo la buona prestazione offerta contro la Fiorentina: il club viola vorrebbe subito acquistare il laterale azzurro. Saranno giorni di decisioni importanti per iniziare alla grande il girone di ritorno: ora Olivera cercherà subito di recuperare la forma migliore per scendere in campo dal primo minuto.

Lo stesso Conte cercherà di recuperare Kvara e Politano che non sono stati convocati per la trasferti di Firenze. Il Napoli sembra essere già maturo per competere con Atalanta ed Inter fino alla fine: la mano dell’allenatore leccese si è vista subito in questi mesi lavorando molto sullo spogliatoio azzurro.