Calciomercato, Insigne in Serie A: l’annuncio del Toronto

Lorenzo Insigne non è più felice al Toronto: ecco quello che è successo nelle ultime ore. La decisione del talento di Frattamaggiore dopo l’avventura in MLS

Sono stati mesi difficili per il talento napoletano che ora è pronto a tornare in Serie A: spunta il nuovo annuncio del Toronto. Una situazione da monitorare nei prossimi giorni per rivederlo subito in Italia: la volontà del giocatore farà la differenza. Lorenzo Insigne è stato per anni il capitano del Napoli, ma non ha vinto lo Scudetto con Luciano Spalletti visto il suo addio proprio dopo la prima stagione dell’allenatore toscano. Ecco dove giocherà.

Tutto può cambiare nelle prossime ore con la decisione del Toronto di cederlo subito. Il suo addio è ormai nell’aria da settimane, ma ora è arrivata la comunicazione ufficiale del club canadese della MLS. All’età di 33 anni, Insigne è pronto a tornare in Serie A per vivere gli ultimi della sua carriera proprio avvicinandosi a casa. Ci sono tanti club italiani sulle sue tracce per rinforzare il reparto offensivo: il suo obiettivo è quello di tornare anche protagonista in Nazionale visto che conosce molto bene Luciano Spalletti, l’attuale Ct della Nazionale italiana.

Calciomercato, Insigne è pronto a tornare: la verità

Ormai è diventato un giocatore esperto pronto a volare nuovamente in Serie A dopo aver guadagnato tanto con la maglia del Toronto. Ci sarà l’addio immediato con il club canadese per vivere una nuova avventura proprio in Italia.

Come svelato dal giornalista Tom Bogert, il Toronto è pronto a dire addio a Lorenzo Insigne che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2026. Il talento di Frattamaggiore è il gocatore più pagato della MLS dopo Lionel Messi. Ora è pronto a tornare in Serie A senza presentarsi così al ritiro pre-stagionale: tanti club italiani sono sulle tracce, ma in passato è stato vicino ad un possibile ritorno al Napoli.

Già in passato la Fiorentina aveva sondato il terreno, ma ora anche altri club italiani potrebbero pensare ad Insigne. Saranno giorni intensi per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Impossibile il suo ritorno a Napoli visto che Conte ha già le idee chiare per il futuro: una nuova possibilità in Serie A per il talento di Frattamaggiore che vuole avvicinarsi ai suoi cari. Si sogna in grande per tornare protagonista in Italia: Insigne vuole subito vestire la maglia della Nazionale.