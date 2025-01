Napoli, affare in difesa: intreccio con il Real Madrid

Il Napoli vuole continuare ad essere protagonista sul fronte calciomercato, ma spunta il nuovo intreccio con il Real Madrid. Ecco l’obiettivo numero uno di Carlo Ancelotti

Sarà un mese di gennaio ricco di colpi di scena con il ds Manna pronto a sondare tanti obiettivi di calciomercato. Il Napoli vuole puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: tutta la verità per il nuovo colpo in casa Real Madrid. Florentino Perez vorrebbe così accontentare a sua volta Carlo Ancelotti che resta ancora ben saldo sulla panchina dei madrileni.

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Saranno giorni decisivi per arrivare così all’affare funzionale per le sue idee di gioco. Un girone d’andata da applausi per gli azzurri che vogliono competere fino alla fine con le big della Serie A: ecco il momento decisivo per sondare nuovi obiettivi di mercato. In passato è stato accostato a lungo anche al Napoli per rinforzare le corsie esterne della squadra azzurra, ma ora Florentino Perez può avere la meglio per chiudere il colpo a gennaio.

Napoli, chiusura in difesa: ecco il nuovo colpo per Ancelotti

Un nuovo affare intrecciato con il Real Madrid che vogliono tornare protagonisti subito in Champions League. Ecco la volontà del presidente Florentino Perez: una nuova chiusura decisiva a gennaio per rinforzare la rosa di Ancelotti.

Anche il Real Madrid continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Spunta un nuovo colpo in difesa: il piano B ad Alphonso Davies, pronto ad arrivare a zero dal Bayern Monaco, è un vecchio obiettivo del Napoli. Come riportato dal portale Bernabeu Digital, Florentino Perez potrebbe anticipare le altre big d’Europa per chiudere il colpo con il Girona di Miguel Gutiérrez, che si è messo in luce anche in Champions League negli ultimi mesi.

Il terzino spagnolo è stato anche corteggiato in Premier League: è cresciuto proprio nel Castilla e il club merengues può riportarlo a casa con un’opzione di riscatto di 8 milioni di euro. Il Napoli è pronto ad essere protagonista con altri obiettivi nel mirino: gli azzurri vogliono sognare in grande per cullare il sogno Scudetto.

Il ds Manna vorrebbe subito accontentare Conte con i primi rinforzi del 2025: ormai ci siamo per voltare definitivamente pagina. L’obiettivo del Napoli è quello di ritornare al vertice del calcio italiano per qualificarsi in Champions League: la strada intrapresa sembra quella perfetta per raggiungere grandi traguardi in ottica futura.