Napoli, beffa ADL: giocherà nell’Inter

Il Napoli è pronto ad annunciare i primi colpi del nuovo anno. Il ds Manna vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Conte, ma spunta anche l’Inter per lo stesso obiettivo di mercato

Un momento decisivo per prendere la miglior scelta in vista del girone di ritorno. Conte è stato l’artefice principale dei primi 44 punti della sua gestione sulla panchina azzurra: ora si aspetta subito nuovi innesti di qualità per competere fino alla fine con Inter e Atalanta. Occhio a Beppe Marotta pronto a soffiare un obiettivo di calciomercato: ecco la verità annunciata da Sandro Sabatini.

Saranno giorni intensi per essere protagonisti sul fronte calciomercato. Il Napoli è molto attivo per allestire una rosa competitiva ad Antonio Conte: ecco l’intreccio decisivo con l’Inter. Un affare a sorpresa per rinforzare subito la squadra anche in vista dei prossimi impegni europei: ora Beppe Marotta scenderà in campo in prima persona per beffare subito il presidente De Laurentiis. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo con l’accostamento del top player all’Inter: spunta tutta la verità.

Napoli, affare in casa Inter: che intreccio Marotta-ADL

Un nuovo intreccio decisivo tra le big della Serie A per mettere a segno un nuovo colpo in attacco: ecco quello che sta succedendo negli ultimi giorni. Scopriamo tutti i dettagli della possibile operazione di calciomercato: occhio a Marotta.

Come svelato dal giornalista Sandro Sabatini sulle pagine di Calciomercato.com, c’è anche Federico Chiesa nel mirino dell’Inter come sostituto da urlo per Arnautovic e Correa. In caso di addio di uno dei due attaccanti nerazzurri, l’esterno offensivo del Liverpool è pronto a sposare il progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore è stato accostato anche al Napoli su richiesta formale di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli lo avrebbe voluto già in estate, ma alla fine Chiesa ha optato per volare in Premier League. Finora il suo ambientamento è stato un fallimento totale visto che non ha trovato spazio con Arne Slot, che ha parlato di una condizione fisica carente rispetto ai top player del Liverpool. Dopo il grave infortunio al ginocchio, Chiesa non è tornato mai pimpante come un tempo: all’Europeo però aveva dimostrato di essere all’altezza di una big d’Europa.

Ora ci sarà un nuovo duello a distanza tra Napoli e Inter per chiudere subito un nuovo colpo Chiesa che è propenso a volare nuovamente in Italia. Il suo obiettivo è quello di recuperare una forma fisica ottimale per essere protagonista ancora in Nazionale con Luciano Spalletti che lo aspetta a braccia aperte. La decisione spetterà proprio all’ex Juventus che non sta vivendo giorni felici a Liverpool.