Mercato Napoli, svolta in mediana: via libera per Conte

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo in mezzo al campo chiesto da Antonio Conte. Si tratta di un colpo di scena che può seriamente aiutare a colmare la lacuna lasciata dalla ormai imminente cessione di Folorunsho alla Fiorentina. Arriva il potenziale via libera per questa operazione che può tornare molto utile alla causa.

Allo stato attuale delle cose, dopo aver chiuso il girone d’andata al primo posto in classifica, gli azzurri non si possono più nascondere. Per riuscirci, però, servono innesti. Se da un lato è vero come è vero che le prime linee stanno avendo un rendimento impressionante, ma in panchina non ci sono troppe soluzioni a disposizione di Antonio Conte.

Quest’ultimo dà l’impressione di non fidarsi particolarmente di alcuni profili che, complici anche i pochi impegni di questa stagione per la squadra, hanno trovato davvero pochissimo spazio. La priorità assoluta è il difensore centrale, ma attenzione anche a quanto sta avvenendo in mezzo al campo. Ancor di più dopo l’accordo per l’addio di Michael Folorunsho.

Mercato Napoli, svolta per il colpo in mezzo al campo

Il Napoli, infatti, al momento alle spalle di Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Scott McTominay c’è solo Billy Gilmour, che però come caratteristiche può essere una valida alternativa prevalentemente allo slovacco. In tal senso, bisogna intervenire ed ora arriva una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, la Lazio si sta muovendo sulle tracce di Jakub Kaluzinski, centrocampista polacco attualmente in forza all’Antalyaspor. Il motivo è che la strada per arrivare a Jacopo Fazzini si è fatta in salita. E per il Napoli potrebbe arrivare dunque il semaforo verde per chiudere questo affare.

Napoli, via libera per Conte: rinforzo in entrata

La Lazio, infatti, ha l’accordo con il calciatore, mentre il Napoli si sta muovendo soprattutto con l’Empoli per trovare la quadra. I biancocelesti, avendo una grande esigenza di chiudere questo affare per le esigenze di Marco Baroni.

Se, però, i capitolini dovessero veramente affondare il colpo per Kaluzinski, allora gli azzurri potrebbero avere il via libera definitivo per Fazzini. Si attendono sviluppi, con le prossime ore che saranno decisive da questo punto di vista.