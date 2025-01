Ancelotti in Serie A, svolta inattesa e annuncio

Carlo Ancelotti potrebbe seriamente salutare il Real Madrid dopo aver vinto tutto quello che si poteva vincere ed ora arriva una svolta per vederlo di nuovo in Serie A. Arriva, in tal senso, l’annuncio sul suo futuro in Italia che rivoluziona completamente gli scenari a riguardo. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Siamo al cospetto, senza ombra di dubbio alcuna, di uno degli allenatori più importanti della storia di questo sport. Nessuno, infatti, ha vinto quanto lui ed ha dimostrato il suo valore ovunque abbia allenato. Con il Milan è diventato una leggenda, ma si è ripetuto poi alla guida di Chelsea, Bayern Monaco e poi soprattutto al Real Madrid.

Le due parentesi negative della sua carriera sono rappresentata senza ombra di dubbio dalle avventure al Napoli prima ed all’Everton poi, in due contesti in cui però le due realtà in questione stavano facendo i conti con dei periodi a dir poco delicati. In tal senso, però, arriva la svolta per vederlo di nuovo in Serie A. Andiamo a vedere le ultime.

Via dal Real Madrid e di nuovo in Serie A: colpo di scena

Al Real Madrid quest’anno le cose non stanno andando per il verso giusto, dal momento che la squadra sta palesando delle difficoltà anche inattese dopo le ultime annate. Da tempo, ormai, si vocifera di vederlo andar via, con i galacticos che in maniera del tutto inevitabile si stanno guardando attorno per cercare quello che può essere il suo erede.

In tal senso, attenzione alla possibilità di vedere Carlo Ancelotti in una piazza a cui è molto affezionato. Stiamo parlando della Roma, che in estate saluterà Claudio Ranieri e che si sta già guardando attorno. In tal senso, dopo le imprese da lui compiute con i giallorossi da giocatore, può tornare nella Capitale sotto un’altra veste. Andiamo a vedere le ultime.

Ancelotti, annuncio sul suo futuro: torna in Italia?

In una intervista concessa a “Radio Anch’io Sport“, Carlo Ancelotti ha parlato a chiare lettere del suo futuro. Ha precisato che al Real Madrid è felice e che non pensa all’addio, ma poi ha avuto delle parole al miele per la Roma. Ha ribadito, infatti, che ha lasciato dei ricordi fortissimi nel club giallorosso. Attenzione, però, alla chiusura: “Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare”.