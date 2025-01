Mercato Napoli, svolta per il colpo in difesa: assist dalla Juventus

Mercato Napoli, arriva la svolta del tutto inattesa per il colpo da piazzare in difesa e da regalare ad Antonio Conte. In tal senso, arriva un assist del tutto inatteso da parte della Juventus, con gli azzurri che sono pronti ad approfittarne. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri in sede di calciomercato hanno diversi obiettivi da centrare per accontentare Antonio Conte, ma è del tutto inevitabile che la priorità in senso assoluto ce l’abbi la linea difensiva. In tal senso, però, in un contesto difficile e reso ancora più complicato dall’infortunio di Alessandro Buongiorno, il tecnico insieme alla squadra è riuscito a sopperire.

Nonostante sia destinato a dire addio in estate, infatti, ed ai margini del progetto in prospettiva futura, Juan Jesus ha dato delle risposte impressionanti. Ha, infatti, giocato alla grande fino a questo momento, non facendo rimpiangere l’ex capitano del Torino. In tal senso, adesso arriva una svolta non di poco conto per il difensore centrale.

Mercato Napoli, arriva la svolta per il difensore

Non c’è un attimo da perdere, ma allo stesso tempo bisogna ponderare con attenzione ogni innesto ed ogni profilo. Il margine in termini economici, dopo gli enormi sforzi fatti in estate, è ridotto e per questo bisogna cercare di contenere le spese e trovare delle soluzioni a basso costo. Ora arriva una svolta non di poco conto in sede di calciomercato.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, la Juventus ha deciso per la sua linea difensiva di puntare con decisivo sul roccioso Hancko. In passato il calciatore è stato seguito anche dal Napoli, ma ora questa notizia rappresenta un assist indiretto che fa Giuntoli anche alla sua ex squadra. Ed ora andremo a vedere per quale motivo.

Napoli, rinforzo in difesa con l’assist dalla Juventus

Se la Juve dovesse seriamente affondare il colpo per Hancko, lascerebbe via libera per il Napoli per provare ad assicurarsi le prestazioni di Antonio Silva, che è in uscita dal Benfica e che gli azzurri hanno seguito per diverso tempo.

Si tratta di un calciatore che si adatta benissimo alle esigenze di Antonio Conte e, per questo motivo, non è da escludere un ritorno di fiamma nelle prossime ore.