Napoli, recupero lampo per Conte: sorpresa a Castel Volturno

In casa Napoli per Antonio Conte arrivano notizie positive direttamente dall’infermeria, il vero cruccio allo stato attuale delle cose per i partenopei. Un azzurro, infatti, è pronto a mettere in atto un autentico recupero lampo fondamentale per i prossimi impegni. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri stanno facendo i conti con una situazione a dir poco esaltante. In maniera incredibile ed impressionante, infatti, il Napoli è al primo posto in classifica e campione d’inverno, nonostante ci siano dei recuperi che rendono il tutto più incerto. L’Atalanta, infatti, ha una partita in meno, mentre l’Inter addirittura due ed ha un ritardo di quattro punti.

L’unico cruccio per Antonio Conte arriva direttamente dall’infermeria dei partenopei. Con Alessandro Buongiorno che ne avrà ancora per molto, la vera incertezza riguarda tutti gli altri profili. In tal senso, andiamo a vedere quali sono le ultime notizie che arrivano in relazione all’infermeria, dal momento che i prossimi impegni saranno decisivi per il futuro del club.

Napoli, recupero lampo e colpo di scena

In estate, ancor di più dopo il tremendo KO patito per mano dell’Hellas Verona, era inimmaginabile trovarsi in una situazione di questo tipo. Adesso, però, servirà una cura maniacale di ogni aspetto per evitare delle beffe e delle sorprese. In tal senso, anche il recupero degli infortunati è un qualcosa da cui non si può prescindere.

Stando a quanto raccontato da Repubblica, nella sua edizione napoletana, spiega come da Castel Volturno non arrivano brutte notizie. Antonio Conte, infatti, spera di recuperare, in una sorta di recupero lampo, sia Matteo Politano che Khvicha Kvaratskhelia e si tratterebbe di un qualcosa di fondamentale. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Mathias Olivera.

Conte sorride: un azzurro può tornare già per il Verona

Il terzino sinistro si è fatto male nella delicata sfida contro la Fiorentina ma nella giornata di domani si sottoporrà agli esami strumentali per capire la reale entità del problema e stabilire anche i tempi di recupero.

In tal senso, la speranza è che Mathias Olivera possa tornare a lavorare agli ordini di Conte ed essere arruolabile già per la partita contro il Verona. Insomma, escluso il caso di Buongiorno, per tutti gli altri potrebbe esserci un recupero lampo.