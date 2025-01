Calciomercato, vuole tornare nel Napoli: l’annuncio per Conte

Il Napoli vuole chiudere un nuovo affare in ottica futura. L’annuncio emozionante per essere protagonista con Antonio Conte, il suo messaggio da urlo

Ore decisive per annunciare i prossimi acquisti del 2025 in casa azzurra. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, ha intenzione di puntellare subito la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco la sua voglia di tornare a vestire la maglia del Napoli, il dettaglio a sorpresa in ottica futura.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Ecco l’annuncio decisivo per essere protagonista in Serie A con la maglia del Napoli: vuole tornare subito a vestire la casacca azzurra. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile del Napoli, è volato in cadetteria per mettere in mostra tutte le sue qualità. Un nuovo innesto di qualità per ringiovanire anche la rosa a disposizione di Conte. L’allenatore azzurro ha richiesto a gran voce nuovi innesti di caratura internazionale: il ds Manna ha in mente un nuovo rinforzo in ottica futura, scopriamo il dettaglio a sorpresa.

Napoli, la mossa a sorpresa per il futuro: ecco la novità

Saranno ore intense in casa azzurra per conoscere da vicino i prossimi colpi di calciomercato del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di regalare subito nuovi acquisti all’allenatore azzurro dopo un girone d’andata da applausi: ecco il messaggio emozionante.

Un nuovo affare in ottica futura con il suo desiderio di vestire subito la maglia azzurra. Il giovane centrocampista della Reggiana, Vergara, non vede l’ora di essere protagonista in Serie A con il Napoli. Il classe 2003 ha collezionato 4 gol con quattro assist in cadetteria, ma ai microfoni de Il Corriere dello Sport.

Il Napoli lo continua a monitorare da lontano, ma al termine della stagione potrebbe tornare a volare in ritiro con Antonio Conte. L’allenatore azzurro deciderà di tenerlo o mandarlo nuovamente in prestito. Antonio Vergara, nativo di Frattaminore, è pronto a continuare il suo percorso di crescita in Serie B con la maglia della Reggiana per farsi apprezzare dal ds Manna.

Saranno mesi significativi per il talentuoso centrocampista offensivo della Reggiana, volato in prestito dal Napoli. Il suo desiderio è quello di tornare subito protagonista in maglia azzurra, ma ha svelato che è cosciente che sarà difficile. Il percorso di crescita è appena iniziato tra i professionisti, ma mai dire mai in ottica futura.