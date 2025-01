Napoli, primo colpo del 2025: arriva la firma con ADL

Il Napoli ha chiuso già il primo affare del nuovo anno: nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale, il presidente De Laurentiis ha già dato l’ok

Il ds Manna vuole regalare nuovi colpi a sorpresa in casa azzurra: ecco il primo affare del 2025, arriverà l’annuncio nelle prossime ore per sognare in grande. Ecco la mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis che cercherà di accontentare subito Conte: arriverà subito in prestito.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha concluso il suo primo affare del 2025. Un momento decisivo per arrivare subito alle firme ufficiali per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco la nuova mossa strategica in vista del girone di ritorno in casa azzurra. Saranno ore intense per mettere a segno nuovi colpi in vista del futuro. Il Napoli guarda lontano per ritornare il prima possibile in Champions League con il desiderio di vivere nuovamente serate magiche al Maradona affrontando le migliori squadre d’Europa.

Napoli, ecco il colpo ad effetto: il nuovo innesto per Conte

Il calciomercato azzurro inizia a regalare i primi colpi di scena in vista del girone di ritorno. Conte è stato l’artefice primario dei 44 punti collezionati al giro di boa: ora servono subito nuovi rinforzi per continuare a competere con Atalanta ed Inter. Ecco il primo ingaggio decisivo nel nuovo anno, scopriamo i dettagli dell’affare.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Napoli è pronto ad annunciare Simone Scuffet come nuovo portiere azzurro. Si metterà subito a disposizione di Antonio Conte con Elia Caprile che farà il percorso inverso diventando un nuovo portiere del Cagliari. La trattativa con il Napoli si è conclusa sulla base di un prestito secco. Saranno così ore intense per annunciare subito il nuovo innesto in casa azzurra, ma non è finita qui per puntellare la rosa a disposizione di Conte.

Alex Meret continua a discutere con il presidente De Laurentiis per il suo rinnovo contrattuale: protagonista in assoluto nelle ultime sfide del Napoli, ora potrebbe arrivare la nuova firma sul contratto dopo i colloqui con il suo agente Federico Pastorello. Il Napoli non si fermerà a Scuffet, ma proverà così a chiudere nuovi colpi in difesa e a centrocampo. Ormai ci siamo per far sognare subito i tifosi azzurri che si aspettano rinforzi di caratura internazionale da parte del presidente De Laurentiis.