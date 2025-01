Napoli, non solo Pellegrini: nuovo affare con la Roma

Il ds Manna vuole subito chiudere un doppio affare con la Roma: ecco la nuova proposta ai giallorossi, c’è l’indizio di calciomercato a gennaio. Ecco la richiesta dello stesso Conte

Saranno giorni decisivi per mettere a segno i nuovi affari del 2025. Il Napoli intende fare sul serio per allestire una rosa sempre più competitiva: Folorunsho e Zerbin saluteranno gli azzurri nelle prossime ore. Ora Conte si aspetta subito i sostituti per sognare in grande: ecco tutta la verità.

La dirigenza partenopea è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva ad Antonio Conte. L’obiettivo numero uno degli azzurri è quello di tornare protagonista in campo internazionale, ma ora la squadra azzurra vuole continuare a collezionare punti in ottica Scudetto. Spunta un nuovo affare con la Roma dopo il profilo di Lorenzo Pellegrini accostato da mesi alla squadra azzurra. Saranno ore decisive per arrivare subito all’annuncio ufficiale per continuare a sognare in grande: scopriamo il nuovo intreccio suggestivo in vista di gennaio.

Napoli, nuovo colpo dalla Roma: l’ultim’ora per Conte

Il Napoli continua a volare in classifica collezionando vittorie importanti in Serie A: ora spunta un doppio colpo dalla Roma per far sognare i tifosi azzurri, ecco tutti i dettagli della futura operazione di calciomercato.

Come svelato dal portale Calciomercato.com, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio per Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma è ai box per infortunio e sta pensando a lungo al suo futuro. Il contratto è in scadenza nel 2027 e percepisce attualmente uno stipendio da 3 milioni all’anno: Conte ha richiesto un sostituto immediato per Folorunsho che sarà ufficializzato nelle prossime ore come nuovo giocatore della Fiorentina.

Da settimane è stato accostato il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, che ha vissuto mesi infernali come annunciato dallo stesso Claudio Ranieri. Ha sofferto parecchio i risultati negativi collezionati dai giallorossi: è stato spesso criticato dai tifosi che l’hanno bersagliato anche fuori Trigoria. Ora è pronto il doppio colpo dalla Roma su richiesta dello stesso Antonio Conte.

Dopo un girone d’andata da urlo il ds Manna è pronto ad accontentare lo stesso allenatore azzurro che vuole competere fino alla fine con Atalanta ed Inter per cullare il sogno Scudetto. Saranno ore decisive per pensare al doppio affare decisivo. Cristante potrebbe accettare la destinazione Napoli per voltare definitivamente pagina.