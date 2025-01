Napoli, doppia beffa: Beto sbarca in Italia

Il Napoli è pronto ad annunciare i primi acquisti del nuovo anno. Beto non vede l’ora di essere protagonista in Serie A dopo il trasferimento in Premier: ecco la mossa a sorpresa in Italia

Conte è davvero felice di questa prima parte di stagione alla guida del Napoli. Un momento decisivo per competere con le altre big d’Europa, come Inter ed Atalanta: sarà un testa a testa avvincente con la richiesta di chiudere subito nuovi colpi per puntellare la rosa a sua disposizione.

Il ds Manna è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva in casa Napoli. Conte ha richiesto a gran voce nuovi colpi da urlo: ecco la nuova destinazione in Serie A per l’ex Udinese Beto. Accostato agli azzurri negli ultimi mesi, l’attaccante dell’Everton è intenzionato a cambiare aria tornando subito protagonista in Italia. La dirigenza partenopea vuole subito chiudere i primi affari nel 2025: ecco la doppia beffa per il presidente De Laurentiis sul fronte calciomercato.

Napoli, la nuova destinazione per Beto: che doppia tegola per Conte

Il progetto tecnico di Conte è iniziato soltanto da pochi mesi, ma si stanno vedendo i primi frutti del lavoro dell’allenatore azzurro. Un girone d’andata da applausi per gli azzurri che vogliono sognare in grande, ma pochi minuti fa è arrivata la doppia tegola per il presidente De Laurentiis.

Come svelato dall’account su X di Corriere Granata, nel mirino del Torino non c’è solo Casadei. In questi minuti Beto è in partenza da Manchester per raggiungere l’Italia e nelle prossime ore sono previsti nelle prossime ore contatti serrati con il Torino per provare a chiudere l’operazione. Sullo sfondo anche Roma ed Atalanta pronte ad ingaggiare l’attaccante dell’Everton che conosce molto bene la Serie A dopo l’exploit con la maglia dell’Udinese.

Il Napoli ha intenzione di chiudere così nuovi colpi a centrocampo e in difesa: al momento non è la priorità l’attaccante. Un momento decisivo per individuare i prossimi innesti di caratura internazionale, mentre Beto vorrebbe subito iniziare la sua nuova avventura in Italia.

Saranno ore intense per arrivare subito alla chiusura dell’affare: ecco la mossa a sorpresa per annunciare così il nuovo colpo in attacco. Il ds Manna cercherà subito di chiudere nuovi affari in ottica futura: ecco il momento chiave per accontentare subito Conte dopo il girone d’andata da capolavoro.