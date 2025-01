Napoli, arriva dall’Udinese: subito il sostituto di Folorunsho

Il presidente De Laurentiis scenderà in campo in prima persona per chiudere nuovi affari. Spunta il nuovo affare a centrocampo dall’Udinese: conosciamo i dettagli dell’operazione

Una voglia immensa di competere con le big della Serie A cullando il sogno Scudetto. Il Napoli vuole subito chiudere nuovi rinforzi di qualità nella zona mediana di campo: ecco la verità a sorpresa. Un nuovo colpo a centrocampo in casa Udinese per trovare in tempi brevi il sostituto di Folorunsho che sarà ufficiale alla Fiorentina.

Conte ha chiesto a gran voce nuovi colpi a centrocampo per puntellare la zona mediana. Zerbin e Folorunsho andranno via nelle prossime ore: così il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a propria disposizione per competere con le big della Serie A. L’obiettivo del Napoli resta così la qualificazione in Champions League, ma dopo i 44 punti collezionati nel girone d’andata è lecito continuare a cullare il sogno Scudetto. Urgono rinforzi di qualità per cercare di arrivare fino in fondo in Serie A: spunta il nuovo intreccio in casa Udinese per chiudere subito l’affare a centrocampo.

Napoli, l’intreccio in Serie A: colpo a centrocampo

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per completare in tempi brevi la rosa del futuro di Conte. L’allenatore azzurro sta preparando già la prossima sfida contro l’Hellas Verona per iniziare alla grande il girone di ritorno. Ecco la nuova idea a centrocampo: l’annuncio è arrivato su Sportitalia.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, il Napoli ha sondato anche la pista che porta al centrocampista dell’Udinese, Martin Payero, pronto a vestire la maglia azzurra. Con Folorunsho sarà addio già nelle prossime ore: il centrocampista italiano sarà ufficiale alla Fiorentina prendendo così il posto di Bove. Un intreccio di calciomercato davvero suggestivo in Serie A per rinforzare le rispettive rose a disposizione.

Un profilo interessante quello del centrocampista argentino classe 1998: cresciuto in bianconero, ora è pronto per il definitivo salto di qualità per vestire la maglia azzurra. Saranno ore decisive per completare l’affare in casa Napoli: il ds Manna cercherà di accontentare subito Antonio Conte anticipando le altre concorrenti. L’allenatore azzurro vuole subito partire a mille nel girone di ritorno, ma servono rinforzi funzionali alla sua idea di calcio. Il Napoli è pronto a sognare in grande regalando nuovi successi ai tifosi.