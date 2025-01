Napoli, il piano B a Fazzini: intreccio con il Torino

Il Napoli vuole continuare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Un nuovo affare suggestivo a centrocampo, ADL vuole beffare subito Cairo: ecco la verità sul colpo in mediana

Saranno ore decisive per conoscere così il nuovo colpo a centrocampo: il Napoli dirà addio a Folorunsho e così Conte vuole avere in tempi brevi il suo sostituto per affrontare il girone di ritorno nel migliore dei modi. Fazzini ancora non ha preso una decisione per il futuro: spunta un nuovo intreccio con il Torino.

Saranno ore decisive per arrivare così a nuovi innesti di caratura internazionale in poco tempo. Il Napoli vuole subito sognare in grande per rinforzare il centrocampo a disposizione di Conte: spunta un nuovo intreccio decisivo, ecco la verità. Fazzini resta la prima scelta, ma il centrocampista dell’Empoli non ha ancora deciso la sua nuova destinazione. Il ds Manna cercherà di chiudere subito un nuovo affare con il piano B già annunciato: conosciamo il dettaglio a sorpresa in Serie A.

Napoli, colpo a centrocampo: Manna vara il piano B

Un nuovo intreccio con il Torino con Cairo che non demorde sul fronte calciomercato. Il presidente De Laurentiis proverà la beffa a sorpresa: spunta un nuovo affare a centrocampo per Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Fazzini tentenna ancora tra Napoli e Lazio. Il ds Manna non ha intenzione di continuare l’asta con il patron Lotito e vara subito il piano B. Nel mirino resiste ancora il centrocampista del Chelsea, Cesare Casadei, pronto a sbarcare in Serie A: sulle sue tracce c’è ancora il Torino con Cairo pronto a bloccare già il sostituto di Ricci promesso sposo del Milan nelle ultime ore.

Il ds Manna cercherà così di avere la meglio per accontentare subito Conte che ha richiesto subito nuovi rinforzi per sostituire subito i partenti Zerbin e Folorunsho. L’obiettivo del Napoli è quello di puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro per affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Dopo i 44 punti collezionati nella prima parte di stagione, è lecito ormai sognare in grande cullando il traguardo chiamato Scudetto.

Casadei non vede l’ora di debuttare in Serie A visto che dopo il campionato Primavera con l’Inter, è volato in Premier League firmando con il Chelsea. In Inghilterra è cresciuto in maniera esponenziale con l’esperienza anche con il Leicester in Championship, ma ora è pronto a farsi apprezzare in Serie A.