Napoli, colpo dalla Francia: che regalo a Conte

Il presidente De Laurentiis è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Conte: ecco un nuovo affare dalla Francia, l’intreccio decisivo con Torino e Fiorentina

Il Napoli ha chiuso alla grande il girone d’andata collezionando ben 44 punti. Un momento decisivo per gli azzurri che vogliono ambire a grandi palcoscenici con l’immediato ritorno in Champions League: spunta l’intreccio dalla Francia per un nuovo colpo a centrocampo. Il ds Manna è pronto a sferrare l’assalto vincente per regalare subito un innesto di caratura internazionale ad Antonio Conte.

Il ds Manna continua a lavorare alla grande in ottica futura per ingaggiare subito nuovi innesti di qualità. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova trattativa a centrocampo con l’affare proveniente dalla Francia. Saranno circa venti giorni di lavoro senza sosta per la dirigenza partenopea che vuole subito chiudere nuovi colpi da urlo: ecco la trattativa con il Lione per un nuovo acquisto che conosce molto bene la Serie A. Ormai ci siamo per un nuovo annuncio suggestivo: il presidente De Laurentiis intende fare sul serio.

Napoli, chiusura a centrocampo: affare dalla Francia

Una nuova opportunità di mercato in vista dei prossimi mesi: il Napoli continua a fare sul serio anche sul fronte calciomercato dopo una prima parte di stagione da incorniciare.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, diversi club di Serie A, tra cui Napoli, Torino e Fiorentina, sono pronti ad ingaggiare l’ex centrocampista del Venezia, ora al Lione, Tanner Tessmann. La formula dell’affare sarà sulla base di un prestito di sei mesi più un diritto di riscatto: Conte ha urgenza a centrocampo dopo l’ormai addio di Folorunsho che si trasferirà alla Fiorentina.

Il centrocampista statunitense classe 2001 è pronto a cambiare aria ritornando subito in Serie A dopo gli anni vissuti al Venezia. Il ds Manna è alla ricerca di profili interessanti nella zona mediana del campo: ecco l’intreccio decisivo per il futuro. Tutto può cambiare in pochi giorni per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare per accontentare l’allenatore del Napoli.

Tessmann è pronto a vestire la maglia azzurra per rinforzare il centrocampo di Conte. Un nuovo innesto di quantità e qualità nella zona mediana di campo: occhio anche a Torino e Fiorentina che continuano ad essere molto attive sul fronte calciomercato. Il ds Manna vuole anticipare subito le dirette concorrenti per regalare un nuovo affare a Conte.