Napoli, Manna pensa all’ex: torna subito in azzurro

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per ambire a grandi palcoscenici. L’ex può tornare subito in azzurro: spunta l’ipotesi da sogno per il colpo da regalare a Conte

Il Napoli non vuole badare a spese nella sessione invernale di calciomercato. Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di commettere gli errori del passato: ora arriveranno nuovi rinforzi da regalare subito a Conte. Dopo gli addii imminenti di Zerbin e Ngonge, il ds Manna cercherà di annunciare i primi colpi in entrata del 2025.

Un momento decisivo per tornare protagonista in Serie A. Il ds Manna continua a pensare a nuovi affari suggestivi: si pensa anche all’ex azzurro pronto a tornare in Italia. L’edizione odierna de La Repubblica ha lanciato un nuovo intreccio di calciomercato in casa Napoli: Conte avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento. Tutto può cambiare incredibilmente per rivederlo in maglia azzurra: scopriamo il nuovo intreccio decisivo sul fronte calciomercato.

Napoli, affare a sorpresa: può giocare anche con Conte

Saranno ore frenetiche per la sessione invernale di calciomercato che può regalare un intreccio decisivo in maglia azzurra. Conte vuole essere protagonista

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Elmas è pronto a tornare in Serie A. Nelle ultime ore è stato accostato anche alla Lazio, ma il ds Manna sogna un ritorno del centrocampista macedone in azzurro. Un’ipotesi suggestiva visto che non è più felice al Lipsia: spunta un nuovo intreccio di calciomercato per sognare in grande.

Elmas è stato uno degli artefici dello Scudetto targato Luciano Spalletti prima di volare in Germania. La sua avventura al Lipsia è ormai arrivata già ai titoli di coda per cercare così di tornare protagonista in Serie A. Tanti club italiani hanno già mostrato un forte interesse per il macedone: tutto può cambiare nei prossimi giorni. Il Napoli vuole chiudere subito l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto: il suo addio al club tedesco è ormai nell’aria da giorni.

Il ds Manna ha in mente così un nuovo affare sensazionale: il rapporto di Elmas con i tifosi azzurri è stato sempre incredibile apprezzando anche la città partenopea su Instagram. Parole al miele per tutto l’ambiente azzurro: ora potrebbe tornare a vestire la maglia del Napoli a gennaio per rinforzare il centrocampo a disposizione di Conte. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche i ruoli di esterno offensivo mostrando una duttilità fuori dal comune.