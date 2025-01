Napoli: ADL dice sì, nuovo bomber per Conte

In casa Napoli si continua a pensare a come rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese. Il presidente ha dato il proprio via libera all’arrivo del bomber

Un bomber per Conte. Sarebbe questo il regalo dell’Epifania di ADL al proprio tecnico. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente avrebbe dato il proprio assenso ad una operazione in attacco per rendere ancora più forte la rosa attuale. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi visto che, almeno fino ad oggi, non c’è una vera e propria trattativa. Ma il via libera di De Laurentiis in questo momento rappresenta una sorta di garanzia sulla volontà di investire.

I ragionamenti e le valutazioni sono in corso. Il Napoli prima deve muoversi in uscita e poi potrà pensare ad una offensiva per regalarsi un nuovo bomber in questo calciomercato. C’è comunque la massima disponibilità da parte di De Laurentiis di acquistare l’attaccante e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli: scelto il vice Lukaku, i dettagli

Il Napoli ha individuato il vice Lukaku. In questo momento il belga, nonostante i gol, continua comunque a non convincere e per questo motivo Antonio Conte si attende dalla società un rinforzo importante in quel ruolo. Il suo arrivo è comunque legato alle potenziali uscite di Simeone e Raspadori, ma ADL ha dato il proprio assenso e presto ci attendiamo delle novità in questo senso.

Stando alle indiscrezioni del quotidiano partenopeo, c’è il forte interesse del Napoli nei confronti di Duran dell’Aston Villa. Sappiamo molto bene con il club di Birmingham potrebbe privarsi del colombiano per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma i partenopei sono pronti a muoversi magari con un prestito con diritto o obbligo di riscatto nella speranza di poter cedere Osimhen entro i primi giorni della sessione estiva.

Il calciatore piace molto a Conte e ADL è pronto a fare un regalo di calciomercato importante. Naturalmente non è un compito semplice considerato il costo di Duran. De Laurentiis è comunque disposto a fare un sacrificio per consentire al Napoli di avere il proprio bomber e alzare il livello della rosa a disposizione del tecnico leccese.

Mercato Napoli: Duran resta un obiettivo

Il Napoli insiste per avere Duran entro le prossime sessioni di calciomercato. L’obiettivo di Conte sarebbe quello di portarlo in azzurro nell’immediato, ma non è un compito semplice per diversi motivi. Un tentativo, comunque, ci sarà e vedremo se sarà possibile la fumata bianca.