Napoli: scippo alla Juve, il nuovo Dzeko per Conte

I partenopei sono molto attivi in questo momento del calciomercato. C’è un nome assolutamente nuovo per l’attacco del tecnico leccese

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. I partenopei, dopo una prima fase di valutazione e riflessione, si stanno muovendo anche grazie ai soldi arrivati dalla cessione di Kvaratskhelia. L’idea è quella di prendere almeno due giocatori in grado di garantire di alzare ancora di più la qualità della rosa. Ma non è assolutamente finita qui. Manna sta lavorando anche proiettandosi sulla prossima stagione e c’è un nome che piace molto alla società.

Secondo le informazioni di Konur, il Napoli ha individuato nel nuovo Dzeko il giusto rinforzo per l’attacco e per questo motivo Manna si starebbe muovendo sin da subito. Non è da escludere che si possa magari chiudere già in questo calciomercato, ma ci sono delle uscite prima da concretizzare e quindi magari il discorso sarà approfondito per la prossima stagione.

Il Napoli lavora sul presente, ma anche sul futuro. L’ipotesi di un vice Lukaku, anche per la partenza di Kvaratskhelia, in questo momento sembra essere assolutamente rinviata all’estate. Le priorità sono altre e quindi quasi certamente si concluderà la stagione con Simeone e poi si ragionerà su chi portare in azzurro. Poi ancora mancano due settimane alla chiusura e magari ci sarà qualche apertura improvvisa. Ma per adesso l’idea è quello di rinviare il discorso a luglio.

E tra i nomi valutati dal Napoli c’è anche quello di Demirovic dello Stoccarda. La punta classe 1998 in questa stagione si è messo in mostra con 7 gol in 17 partite dimostrando comunque grande qualità. È un nome accostato anche alla Juventus in ottica calciomercato e quindi Manna potrebbe muoversi in anticipo per provare a beffare i bianconeri e il resto della concorrenza. Visto le caratteristiche e la nazionalità bosniaca può essere paragonato ad una sorta di nuovo Dzeko.

Il Napoli ci pensa e lo valuta soprattutto in ottica calciomercato estivo. Senza la partenza di Kvara, magari Demirovic poteva diventare un obiettivo attuale. Ma per il momento le priorità sono altre e sembra davvero complicato pensare ad una fumata bianca nell’immediato. In estate il reparto offensivo subirà una piccola rivoluzione e il giocatore dello Stoccarda è pronto a diventare uno dei profili sulla lista di Conte.

Il nome di Demirovic è pronto ad essere valutato dal Napoli nel calciomercato estivo. Lo Stoccarda è consapevole, visto l’interesse delle altre big, di doverne fare a meno e a questo punto vedremo se a spuntarla saranno i partenopei oppure una delle altre squadre che da tempo seguono l’attaccante.