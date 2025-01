Napoli: Manna piazza il jolly, arriva l’ex Samp

In casa partenopea si continuano a valutare diversi nomi per il post Kvaratskhelia. Nelle ultime ore è uscita l’ipotesi di un giocatore duttile

Riflessioni e valutazioni in corso per il post Kvaratskhelia. L’idea di ADL è molto chiara: non utilizzare tutti i soldi arrivati con la cessione del georgiano per il sostituto. Da qui nelle ultime ore sembra essere un attimo tramontata l’ipotesi Garnacho. L’argentino continua a piacere e ad essere l’obiettivo numero di Conte, ma l’affare non si farà alle condizioni che lo United ha messo sul piatto in questo momento.

Ed ecco che rispuntano ipotesi sicuramente diverse dalle prime. La possibilità di portare un giocatore con caratteristiche diverse a Napoli non è assolutamente svanita. Nei giorni scorsi si era parlato tanto di Dorgu, ma c’è un altro profilo che è stato vagliato dalla società. Un nome giovane e duttile. Una sorta di jolly a disposizione di Conte. Per il momento sembra più una suggestione che qualcosa di reale per diversi motivi. Ma è un calciatore che piace e alla fine potrebbe rappresentare la sorpresa di questa sessione.

Calciomercato Napoli: nuova idea per l’attacco, le ultime

Conte vuole il suo Napoli imprevedibile e l’idea di un giocatore con caratteristiche diverse da quelle di Kvara lo stuzzica anche per valutare un cambio modulo. Per il momento si sta lavorando su diversi tavoli anche perché il tempo inizia ad essere sempre meno e chiudere una operazione di tale portata in davvero pochi giorni è praticamente impossibile. Quindi c’è bisogno di sciogliere le riserve e accelerare.

Uno dei nomi che, secondo quanto riferito da Area Napoli, sarebbe stato valutato è quello di Damsgaard. Il classe 2000 conosce molto bene il nostro campionato per avere giocato nella Sampdoria e ha la possibilità di poter ricoprire più ruoli. Da trequartista, a centrocampista, ma anche da esterno d’attacco. Un profilo assolutamente interessante e low cost rispetto agli altri nomi.

Il Brentford potrebbe addirittura aprire ad una cessione in questo calciomercato considerata la volontà di Damsgaard di fare un passo in avanti importante per la sua carriera. Per il momento le priorità sono altre e questa è una semplice ipotesi, ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se ci sarà una accelerata in questo senso.

Damsgaard: un jolly per il Napoli

Giocatore duttile, Damsgaard di adatterebbe alla perfezione al modo di giocare di Conte. Ingaggio e costo non rappresentano un problema. Resta da capire se il Napoli punterà su di lui in questo calciomercato oppure opterà su un profilo diverso spendendo qualcosa di più dal punto di vista economico.