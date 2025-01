Calciomercato: Lobotka pronto a firmare

Il centrocampista slovacco continua ad essere molto ricercato da diverse big. E in queste ultime ore è arrivata una novità importante

Tra i punti di fermi di Antonio Conte c’è sicuramente Lobotka. Le prestazioni del centrocampista slovacco non sono passate mai inosservate e sono diversi i club che hanno messo gli occhi su di lui. Una situazione che preoccupa non poco il Napoli considerato che già in estate c’erano state offerte comunque importanti e rimandate al mittente da ADL.

Ora la situazione Lobotka regala una notizia importante in chiave calciomercato con il centrocampista che sembra essere pronto a firmare. Sicuramente una novità destinata a condizionare anche il futuro dello stesso slovacco. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà meglio la situazione avendo una certezza: ovvero che per Conte resta un elemento fondamentale sia ora che in futuro.

Calciomercato Napoli: svolta Lobotka, i dettagli

Da Guardiola passando per il Barcellona. Sono diverse le squadre che hanno messo gli occhi su Lobotka. Parliamo di un centrocampista che ha sempre dimostrato qualità tanto che in estate si era mosso addirittura il club blaugrana mettendo sul piatto una proposta comunque importante anche se poi rifiutata da ADL. Il presidente ha sempre sottolineato l’incedibilità del giocatore e questo viene confermata anche dall’ultima mossa.

Secondo le informazioni di Matteo Moretto, il Napoli sta trattando il rinnovo con Lobotka. Le vicende Osimhen e Kvaratskhelia hanno un po’ segnato l’ambiente partenopeo e quindi si è deciso di accelerare su alcune questioni e c’è anche quella riguardante il centrocampista slovacco. Sarebbe un rischio arrivare al termine della stagione senza il prolungamento e per questo motivo si starebbe ragionando sulla possibilità di rinnovare nell’immediato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Ma la volontà del Napoli è molto chiara e vedremo cosa accadrà.

Il rinnovo di Lobotka naturalmente consentirà al Napoli di avere una forza in più per quanto riguarda il calciomercato estivo e le proposte delle big. Ma prima comunque si deve arrivare alla fumata bianca.

Mercato Napoli: testa ai rinnovi

In casa Napoli ora si pensa ai rinnovi. Lobotka non è l’unico prolungamento pronto ad essere messo nero su bianco da parte dei partenopei e già nei prossimi giorni sono pronti i primi annunci.