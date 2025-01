Napoli, Conte sorride: il difensore recupera, nuova data del rientro

In casa Napoli arrivano notizie incoraggianti per Antonio Conte, che torna a sorridere. Il suo difensore, infatti, è pronto ad anticipare, rispetto alle aspettative iniziali, il suo rientro dal momento che recuperato dal suo problema fisico. Fissata la data per il suo rientro in campo. Ecco di che cosa si tratta nel dettaglio.

Come è noto, siamo alla vigilia, metaforicamente parlando, di un crocevia autentico della stagione, con la strada che si fa pericolosamente in salita. Dopo questo ultimo filotto di partite e di vittorie, infatti, adesso nel prossimo turno gli azzurri si misureranno con una diretta pretendente per il titolo, vale a dire l’Atalanta. Un testa a testa al cardiopalma.

Subito dopo, poi, una settimana più tardi, ci sarà l’ostacolo della Juventus, che verrà allo stadio Diego Armando Maradona prima che il Napoli se la vedrà con la Roma. Servirà la migliore forma fisica alla squadra di Antonio Conte che, in tal senso, adesso ha un motivo in più per sorridere. Il difensore, infatti, è pronto ad anticipare il suo rientro in campo. Vediamo le ultime.

Antonio Conte sorride: recupero anticipato per il suo difensore

In un contesto in cui il Napoli ha dovuto fare i conti con le assenze di profili come Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera, Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia, Antonio Conte è riuscito a sopperire a questa condizione emergenziale. Adesso, però, direttamente dall’infermeria arriva una buona notizia per i partenopei.

Mathias Olivera, infatti, come raccontato da CalcioNapoli24, ha recuperato completamente dall’infortunio al polpaccio che lo ha costretto al forfait nella sfida vinta contro l’Hellas Verona. Per questo tornerà regolarmente in campo per la partita contro l’Atalanta in cui la squadra di Antonio Conte si giocherà una fetta di Scudetto. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, buone notizie: il difensore torna in campo con l’Atalanta

Non è questa la sola notizia positiva che arriva per Olivera, che con Conte ha elevato all’ennesima potenza il livello delle sue prestazioni. In tal senso, il suo agente, Pablo Boselli, è in città, a Napoli, perché in questi giorni è previsto l’annuncio del suo rinnovo contrattuale. Fino al 2030. Un qualcosa che certifica il legame fortissimo che si è creato tra l’uruguaiano e la maglia azzurra.