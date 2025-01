Napoli, l’attaccante si avvicina: svolta per il regalo a Conte

In casa Napoli arriva una svolta non di poco conto per l’erede di Khvicha Kvaratskhelia. In tal senso, l’attaccante si avvicina e questo rappresenta il via libera, per così dire, per il rinforzo tanto chiesto da Antonio Conte. Cambia tutto adesso in maniera significativa, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, l’addio ormai imminente di Khvicha Kvaratskhelia ha costretto gli azzurri a stravolgere completamente i propri piani per l’inverno. Se la priorità, infatti, sin dalle prime battute era quella di trovare un centrale di difesa che potesse alternarsi con i titolari e per dare il via libera all’addio di Rafa Marin, ora le cose sono cambiate e non poco.

In tal senso, sono tanti i profili che Giovanni Manna sta valutando con particolare attenzione ma come è noto a gennaio le cose sono tremendamente complicate. In tal senso, adesso arriva una svolta significativa. L’attaccante, infatti, si avvicina ed in tal senso il primo ad esserne felice è, ovviamente, Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

L’attaccante si avvicina: svolta per il rinforzo chiesto da Conte

Molto spesso sono gli intrecci ed i casi del calciomercato rappresentano degli assist molto interessanti per i club che sono capaci ad approfittarne ed a sfruttarli. In tal senso, andiamo a vedere se le notizie in questione possono rappresentare un aiuto importante per Giovanni Manna ed in generale per gli azzurri.

In tal senso, infatti, come è noto il Napoli tra i profili valutati con maggiore interesse c’è anche il talento in forza al Bologna Dan Ndoye, che ha un talento enorme ma che deve migliorare sicuramente in termini di finalizzazione ed in generale sotto porta. L’assist, in tal senso, che può permettere ai felsinei di dare il via libera allo svizzero arriva dalla Fiorentina.

Napoli, svolta per l’erede di Kvaratskhelia: assist da Firenze

Fin qui, infatti, il Bologna ha ribadito di non volerlo cedere ma adesso, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, ha messo nel mirino Ikone della Fiorentina, che è in uscita da tempo. Si avvicina, in tal senso, una svolta: se dovesse arrivare in rossoblu il francese, allora gli emiliani potrebbero dare il via libera per Dan Ndoye al Napoli. Si attendono sviluppi.