Rudi Garcia torna in panchina: grande occasione per lui

L’ex allenatore della Roma e del Napoli Rudi Garcia è pronto, in maniera inattesa, a tornare in panchina e si tratta di una grande occasione per lui, del tutto inattesa. Dopo la parentesi in azzurro da dimenticare, si tratta di un ritorno che può ridare lustro al tecnico francese che può rilanciarsi nella sua carriera.

Non passerà di certo alla storia come uno degli allenatori migliori della storia del Napoli. Anzi. Il suo percorso in azzurro, per responsabilità non solo sue, è stato davvero disastroso, con il rendimento della squadra che è calato, però, per amor del vero, prima con Walter Mazzarri e poi con Francesco Calzona. L’esonero ha rappresentato una dura macchia per la sua carriera.

Da quel momento in avanti, ovviamente, si è messo in attesa di una nuova occasione per tornare in panchina e per rilanciarsi, per dimostrare tutto il suo valore. In tal senso, per Rudi Garcia arriva una svolta non di poco conto, dal momento che sta per arrivare una grande occasione che non potrà non prendere in considerazione e valutare con attenzione.

Il francese torna in panchina: colpo di scena per lui

Negli ultimi anni la sua carriera è stata a dir poco in salita, dal momento che prima con l’Al-Nassr e poi con il Napoli non è riuscito a dar seguito a quanto di buono fatto prima. Con la Roma sicuramente, ma poi anche alla guida dell’Olympique Lione e dell’Olympique Marsiglia. In tal senso, però, intende rilanciarsi e sta valutando le occasioni che gli capitano.

Stando a quanto raccontato da Sacha Tavolieri, noto giornalista belga, la Federcalcio belga sta valutando il profilo di Rudi Garcia dal momento che vuole cambiare in panchina ed a quanto pare il nome dell’ex Napoli è tenuto attentamente in considerazione. Si tratta di una notizia che spiazza tutti e che, va da sé, sarebbe una occasione da cogliere al volo.

Rudi Garcia di nuovo in panchina: occasione inattesa per lui

Siamo al cospetto di una squadra, quella belga, piena di talenti e che, però, fin qui non è riuscita a raccogliere quanto avrebbe potuto. Da vedere se Rudi Garcia ripartirà dalla Nazionale belga, che però valuta per il momento anche il profilo di Henry.