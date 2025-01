Mercato Napoli, non solo Kvara: altro affare a sorpresa col PSG

Mercato Napoli, arriva la svolta per un colpo del tutto inatteso che può andare in porto con il Paris Saint Germain e che può dar seguito all’affare che sta per portare Khvicha Kvaratskhelia all’ombra della Torre Eiffel. Ecco le ultime notizie che arrivano in tal senso e che cosa sta succedendo in tal senso.

Negli anni il rapporto tra gli azzurri ed il Paris Saint Germain in sede di calciomercato si è consolidato in maniera importante viste le tantissime operazioni che sono riuscite queste due realtà a condurre in porto. Basti pensare, negli anni, ad affari come quelli per Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani, Fabian Ruiz ed ultimo in ordine di tempo Khvicha Kvaratskhelia.

L’operazione, in tal senso, è in dirittura d’arrivo. Le parti stanno dialogando anche di Milan Skriniar, ma al momento questa pista non è particolarmente calda. Il Napoli, infatti, sta seguendo con vivo interesse anche la situazione di Danilo, che potrebbe a breve svincolarsi dalla Juventus. In tal senso, però, un altro nome ancora può finire nei discorsi tra azzurri e PSG.

Mercato Napoli, altro affare con i francesi: le ultime notizie

Fino a questo momento gli azzurri ed i parigini hanno sempre condotto operazioni con calciatori che hanno preso la via di Parigi. Mai, fino a questo momento, dei calciatori hanno fatto il percorso inverso. In tal senso, le ultime notizie parlano di un altro potenziale affare tra questi due club. Andiamo a vedere di che si tratta.

Come raccontato da Paolo Paganini, giornalista della RAI, sul proprio account X, il Paris Saint Germain, dopo Kvaratskhelia, proverà seriamente a portare a Parigi, probabilmente pagando la clausola rescissoria, anche Victor Osimhen, andando a ricomporre questa coppia immaginifica d’attacco che ha portato lo Scudetto a Napoli.

Napoli, non solo Kvara: altro nome caldo con il PSG

Per il nigeriano la clausola rescissoria nel suo contratto con il Napoli è pari a 75 milioni. Se si sommano ai circa 70 milioni che pagheranno per Kvaratskhelia, il club di De Laurentiis potrebbe incassare circa 150 milioni di euro dal PSG.

Sicuramente meno dei 200 offerti in estate per entrambi, ma comunque una cifra da capogiro e che rappresenterebbero una enorme boccata di ossigeno per le casse del club. E che saranno fondamentali per rilanciare il progetto del Napoli.