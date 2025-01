Napoli, niente Garnacho: colpo a 30 milioni

Il presidente De Laurentiis vuole subito regalare un colpo da novanta per sostituire Kvara. A breve ci sarà l’annuncio ufficiale: ecco la nuova mossa strategica

Il ds Manna è pronto ad annunciare il sostituto di Kvara. Un addio a sorpresa nella sessione invernale di calciomercato: ora la dirigenza partenopea dovrà scegliere in tempi brevi un sostituto all’altezza, ecco la mossa a sorpresa visto che Garnacho continua a costare troppo.

Il Napoli continua a sognare per lo Scudetto dopo il pari casalingo tra Inter e Bologna. Una stagione da incorniciare per la squadra guidata da Antonio Conte con il girone di ritorno iniziato alla grande. Il ds Manna è al lavoro per chiudere subito il colpo per il post Kvara: Garnacho del Manchester United costa troppo, spunta l’intreccio decisivo per l’affare immediato a gennaio.

Sono state ore complicate in casa azzurra dopo l’addio di Kvara che ha lasciato Castel Volturno per firmare il suo nuovo contratto con il PSG. Serve subito la mossa strategica per trovare un sostituto alla sua altezza, ma non solo. Conosciamo tutti i dettagli dell’affare in vista dei prossimi mesi: può arrivare la chiusura totale a 30 milioni.

Napoli, il regalo di Manna: Conte saluta Kvara

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ds Manna vuole fare all-in su Ndoye del Bologna per chiudere il colpo a 30 milioni di euro. Il Napoli è sempre molto attento ad ogni trattativa di calciomercato: il primo nome della lista è quello del giovane esterno argentino Garnacho, ma la richiesta dei Red Devils si avvicina ai 70 milioni di euro.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per arrivare alla chiusura totale. Ecco il momento decisivo per sognare in grande per ingaggiare in tempi brevi il sostituto del talento georgiano che sarà ufficialmente un ex giocatore del Napoli. A gennaio il calciomercato azzurro è stato ricco di spunti per puntellare la rosa a disposizione di Conte che continua a cullare il sogno Scudetto dopo un avvio sprint.

Il pareggio casalingo dell’Inter proprio contro il Bologna ha dato maggiore convinzione a Di Lorenzo e compagni che hanno intenzione di arrivare fino in fondo lottando punto a punto con le due squadre nerazzurre. Gli scontri diretti in Serie A saranno decisivi, ma ora servono nuovi colpi in attacco per sostituire Kvara criticato duramente per la sua scelta di andare via a stagione in corso.