Calciomercato, addio Roma: Dybala firma in Spagna

Paulo Dybala resta uno dei calciatori più talentuosi del panorama internazionale. Spunta l’addio alla Roma per una nuova avventura suggestiva in Spagna

La Roma potrebbe perdere la Joya nelle prossime settimane. Il talentuoso giocatore argentino è pronto a cambiare aria: già in estate è stato vicinissimo all’addio, ecco la nuova avventura per lui in Spagna.

Una nuova mossa strategica per arrivare a chiudere il colpo Dybala. L’attaccante argentino si è ripreso quasi completamente dai vari infortuni che l’hanno martoriato: con Ranieri ha regalato gol ed assist vincenti ai propri compagni. Spunta la nuova trattativa per dire addio alla Roma: ecco quello che sta succedendo nelle ultime ore con il nuovo annuncio dalla Spagna.

Calciomercato, nuova avventura per Dybala: l’annuncio dalla Spagna

Saranno ore frenetiche per conoscere il futuro dell’attaccante argentino della Roma. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: arriverà la rivoluzione in casa giallorossa come ha fatto intendere lo stesso allenatore Claudio Ranieri.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net, l’Atletico Madrid potrebbe tornare subito alla carica per Paulo Dybala per sostituire al meglio Antoine Griezmann pronto a volare in MLS nella prossima estate. Già in passato l’argentino ha richiesto a gran voce il suo connazionale: ora ci potrebbe essere l’intreccio giusto per esaudire uno dei suoi più grandi desideri.

Ranieri ha rivelato che Soule resterà in maglia giallorossa, ma ora potrebbe arrivare l’addio definitivo di Dybala in ottica futura. La sua classe è rimasta intatta, ma spunta il dettaglio a sorpresa in ottica futura. Una voglia immensa di arrivare fino in fondo: bastano 20 milioni di euro della clausola per cercare di ingaggiare la Joya che potrebbe così cambiare squadra dicendo addio alla Roma.

Ranieri ha cercato di mettere lo spogliatoio in ordine fin dal primo giorno del suo arrivo. I risultati stanno arrivando a poco a poco per risalire velocemente in classifica: l’obiettivo dei giallorossi è quello di tornare in Europa, ma la concorrenza è spietata soprattutto dopo un avvio da dimenticare.

Dybala potrebbe così optare per una nuova avventura in Spagna firmando per l’Atletico Madrid. La decisione spetterà completamente a lui: a fine stagione sarà addio definitivo alla Roma per vivere una nuova avventura in Spagna. Ormai ci siamo per conoscere da vicino la sua prossima destinazione di caratura internazionale per continuare a splendere di luce propria in Europa.