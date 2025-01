Napoli: colpo in attacco dalla Juve, svolta Manna

Saranno ore decisive per conoscere il futuro del Napoli. Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di caratura internazionale a Conte: ecco la verità

Il Napoli ha intenzione di puntellare la rosa azzurra nella sessione invernale di calciomercato: l’appetito vien mangiando dopo un girone d’andata da applausi collezionando 44 punti. Anche il ritorno è iniziato alla grande con la vittoria per due a zero contro l’Hellas Verona: ora il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese per puntare in alto.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è molto attivo sul fronte calciomercato per chiudere subito nuovi affari in ottica calciomercato. Un mese di gennaio ricco di colpi di scena in casa azzurra per trovare in tempi brevi il sostituto di Kvara che sarà ufficialmente a breve un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese continuando a cullare il sogno Scudetto dopo un inizio stagionale da urlo. Ecco l’ultima pazza idea in casa Juventus.

Napoli, intreccio con la Juve: cosa succede ora

Un momento decisivo per continuare il processo di crescita in ottica futura. Il Napoli guarda attentamente alle prossime mosse di calciomercato: saranno giorni intensi per nuovi colpi a sorpresa. Spunta un nuovo intreccio con la Juventus: ecco l’affare che non t’aspetti.

Kolo Muani sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante francese è arrivato a Torino nella giornata di mercoledì 15 gennaio: si trasferirà sulla base di un prestito gratuito dal PSG. Ora il Napoli potrebbe pensare così ad una nuova mossa alla Lukaku per ingaggiarlo in estate proprio com’è avvenuto con l’attaccante belga tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma.

Il ds Manna continua a lavorare su più tavoli per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco la nuova mossa strategica in ottica futura: spunta un nuovo affare da novanta. Situazione simile a quella di Dusan Vlahovic, criticato duramente a Torino per il suo rendimento al di sotto delle aspettative. L’attaccante serbo è stato accostato anche all’Arsenal nelle ultime ore: i Gunners hanno perso Gabriel Jesus per tutto il resto della stagione.

Ormai ci siamo per la nuova mossa a sorpresa in casa azzurra: Conte ha un solo obiettivo in testa al momento, ma il calciomercato può essere decisivo anche in vista della prossima stagione.