Napoli, l’ultimo saluto a Kvara: il gesto a sorpresa di Conte

Il Napoli potrebbe trovare il sostituto di Kvara in tempi brevi. C’è stato l’ultimo incontro con Conte: ecco cosa si sono detti i due, la verità

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli non vuole fermarsi proprio sul più bello, ma l’addio di Kvara ha scombussolato i piani del presidente De Laurentiis. Nella giornata di ieri è arrivato l’ultimo saluto Conte: ecco la mossa a sorpresa dell’allenatore del Napoli.

La dirigenza partenopea è al lavoro per trovare il sostituto di Kvara. Il Napoli è molto attivo sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici per emulare il girone d’andata anche in quello di ritorno. Il ds Manna è pronto a regalare nuovi rinforzi all’allenatore azzurro: ormai ci siamo per la chiusura totale. In pole c’è Garnacho, ma resiste anche l’esterno offensivo svizzero del Bologna Ndoye pronto a salutare Vincenzo Italiano. Nella giornata di mercoledì 15 gennaio è arrivato l’ultimo saluto di Kvara a Castel Volturno: svelato il gesto a sorpresa di Conte.

Napoli, l’addio di Kvara: ecco cos’è ha fatto Conte

La dirigenza partenopea è al lavoro per individuare così il profilo giusto per rinforzare l’attacco di Conte. Nel frattempo è arrivato l’ultimo incontro con Conte: spunta la verità evidenziata nella giornata di ieri.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il 15 gennaio sarà ricordato come l’ultimo giorno di Kvara a Castel Volturno. Lacrime ed abbracci con i suoi ormai ex compagni: ha salutato tutti con un discorso in inglese. C’è stato anche l’ultimo abbraccio con Antonio Conte e con gli uomini dello staff dell’allenatore del Napoli: il tecnico ha formulato anche un piccolo discorso con un grosso in bocca al lupo finale.

L’addio è arrivato a sorpresa negli ultimi giorni. Conte si è detto dispiaciuto per non aver inciso nella sua scelta di sposare il progetto del PSG: ora si aspetta così subito il sostituto a gennaio per puntare in alto.

Saranno ore frenetiche in casa partenopea per mettere a segno nuovi colpi di calciomercato: non solo in attacco, ma il ds Manna vuole chiudere subito l’affare Danilo in procinto di lasciare la Juventus. Non finiscono qui i colpi di scena per tornare a far splendere il Napoli: il presidente De Laurentiis è entusiasta del nuovo percorso intrapreso con Conte.