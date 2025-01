Napoli, sostituto Kvara: pazza idea dalla Francia

Il Napoli è pronto a sognare in grande per ingaggiare subito il sostituto di Kvara. Spunta il nuovo intreccio dalla Francia: la mossa a sorpresa del ds Manna

Saranno giorni frenetici in casa Napoli per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il ds Manna si sta concentrando sul sostituto di Kvara: il talento georgiano ha detto addio agli azzurri per sposare il progetto di Luis Enrique al PSG.

La dirigenza partenopea è pronta ad investire tanti milioni sul mercato dopo la cessione di Kvara al PSG per circa 75 milioni di euro. Il ds Manna cercherà subito di ingaggiare il sostituto del talento georgiano che firmerà a breve il suo contratto con il club parigino. Un momento decisivo per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte: ormai ci siamo per la nuova mossa a sorpresa dalla Francia.

Napoli, la mossa a sorpresa per Conte: l’idea dalla Francia

Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici in vista anche della prossima stagione. Kvara ha salutato tutti a Castel Volturno per firmare il suo nuovo contratto con il Paris Saint-Germain: un addio inaspettato fino a pochi giorni fa.

Come riportato dal portale francese, footmercato.net, Barcola è tornato a segnare con il PSG dopo un lungo digiuno. Ora l’esterno francese potrebbe anche fare le valigie visto l’imminente arrivo di Kvara: con Doue in rampo di lancio, potrebbe arrivare già l’addio per il talentuoso giocatore francese. Luis Enrique ha in mente già le prossime mosse di formazione: il Napoli potrebbe avere la meglio visto i costanti rapporti con il top club francese.

Lo stesso Barcola ha svelato di vivere giorni difficili al PSG: ora con l’arrivo del talento georgiano le cose si complicheranno sempre di più. Il suo obiettivo è quello di tornare a splendere di luce propria nelle prossime ore: incombe l’ombra di Kvara che gioca nella sua stessa posizione. Un nuovo intreccio decisivo per puntare in alto: il ds Manna cercherà di chiedere il nuovo colpo nelle prossime ore per arrivare alla super sfida contro la Juventus con tutta la rosa al completo.

Antonio Conte recupererà anche Alessandro Buongiorno per il big match contro i bianconeri in programma al Maradona sabato 25 gennaio. Ormai ci siamo per un nuovo affare a sorpresa per il sostituto di Kvara.