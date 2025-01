Ex Napoli, esonero immediato: Rudi Garcia torna in panchina

Il Napoli vuole tornare a sognare con Antonio Conte, ma per Rudi Garcia è pronta una nuova avventura nel calcio internazionale. Ecco la mossa a sorpresa

Un momento decisivo per rimettersi subito al lavoro: ecco la nuova occasione d’oro per il futuro di Rudi Garcia. L’allenatore francese potrebbe subito accettare la destinazione suggestiva: conosciamo tutti i dettagli della nuova mossa a sorpresa.

Il Napoli è tornato a gioire con Antonio Conte dopo un’annata terribile partendo con Rudi Garcia. L’allenatore francese non è riuscito ad incidere sulla squadra azzurra venendo subito esonerato dal presidente De Laurentiis: ora è pronto per una nuova avventura in caso di esonero eccellente. L’allenatore francese è stato protagonista in Serie A alla guida della Roma, ma non è riuscito a replicare quanto di buono abbia fatto sulla panchina giallorossa. Ecco la nuova destinazione sorprendente per tornare subito nel calcio che conta.

Calciomercato, la nuova avventura per Rudi Garcia: la mossa a sorpresa

Tutto può cambiare in tempi brevi con la notizia che sta circolando nelle ultime ore dalla Francia. Ecco il nuovo punto di partenza per l’allenatore che ha vissuto mesi infernali sulla panchina del Napoli: scopriamo il dettaglio.

Come svelato da L’Equipe Rudi Garcia è pronto a sostituire Domenico Tedesco sulla panchina del Belgio. Un’esperienza da Ct davvero prestigiosa per l’ex allenatore del Napoli: una voglia di rivalsa eccellente per il tecnico francese che potrebbe diventare il nuovo selezionatore del Belgio.

I big non andavano più d’accordo con Tedesco e così la Federazione sta pensando al cambio di rotta: in tanti vorrebbero Thierry Henry che era un assistente nello staff dell’ex Ct Roberto Martinez. L’ex Lille è ormai pronto per una nuova avventura suggestiva: tutto può cambiare in tempi brevi per mettere in circolo subito le sue idee. La sua esperienza al Napoli è stata totalmente fallimentare con un esonero immediato soltanto dopo pochi mesi: ora il Belgio sta pensando a lui per far tornare a risplendere Lukaku e compagni.

Rudi Garcia vorrebbe così subito accettare la sua nuova destinazione per puntare in alto. Il Belgio è il suo nuovo trampolino di lancio per collezionare nuove vittorie alla guida di una prestigiosa nazionale. Ormai ci siamo per iniziare un nuovo percorso davvero suggestivo. L’allenatore francese mira a raggiungere grandi traguardi: l’annuncio ufficiale può arrivare a breve.