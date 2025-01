Napoli, Manna anticipa le big: arriva dall’Ajax

Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese nel mercato di gennaio. Dopo l’addio di Kvara, ecco la nuova mossa a sorpresa con il colpo in difesa dall’Ajax

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato. Lo sa bene il Napoli pronto a regalare un nuovo innesto di qualità in difesa: spunta l’affare decisivo in ottica futura. Ecco tutta la verità per un nuovo intreccio a gennaio: un nuovo momento decisivo per puntare in alto.

Saranno giorni frenetici in casa Napoli per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Una nuova proposta suggestiva per anticipare le big d’Europa: ora il ds Manna può avere la meglio per un nuovo colpo suggestivo. Tutto può cambiare nelle prossime ore per un colpo di scena sul fronte calciomercato per rinforzare la difesa a disposizione di Antonio Conte. Rafa Marin è tornato ad essere nel mirino del Como: al momento il suo trasferimento al Villarreal si è bloccato. Non solo Danilo nel mirino degli azzurri, spunta un nuovo profilo da urlo già accostato nei mesi scorsi al Napoli.

Napoli, colpo ad effetto: beffata la Roma

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il Napoli vuole beffare la Roma per l’affare del terzino dell’Ajax Rensch. Può agire anche come mediana: ora il ds Manna è pronto a regalare un nuovo innesto di qualità ad Antonio Conte. Occhio anche alla destinazione Marsiglia con Roberto De Zerbi sempre molto attivo: un intreccio da urlo a gennaio.

In estate si libererà a parametro zero: l’offerta della Roma di 4 milioni di euro è considerata bassa, mentre l’Ajax vuole chiudere a 7. Saranno giorni decisivi per arrivare alla chiusura dell’affare in ottica futura. Il Napoli continua ad essere molto attivo lavorando su più piste. Il ds Manna cercherà di regalare così un nuovo innesto di caratura internazionale per ambire a grandi palcoscenici: la volontà del giocatore farà la differenza.

