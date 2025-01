Calciomercato, Ansu Fati in Serie A: l’annuncio dalla Spagna

Un nuovo intreccio dalla Spagna per ammirare in Italia Ansu Fati. Il talentuoso giocatore del Barcellona è pronto a cambiare aria: ci siamo per la svolta dell’affare

Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte per vivere una seconda parte di stagione da urlo. Il Napoli è orientato a chiudere nuovi colpi in difesa e in attacco, ma spunta un nuovo affare in Serie A con l’arrivo immediato di Ansu Fati direttamente dal Barcellona.

Una nuova avventura per Ansu Fati. Questa volta il talentuoso giocatore del Barcellona potrebbe sbarcare in Serie A per un nuovo intreccio decisivo. Si continua a sognare in Italia per cercare di ingaggiare nuovamente talenti di caratura internazionale per ambire a grandi palcoscenici. Ora Ansu Fati ha intenzione di cambiare aria per essere protagonista con maggiore continuità: con Flick ha collezionato soltanto pochi minuti finora.

Calciomercato, intreccio in Serie A per Ansu Fati: la destinazione da urlo

Saranno giorni frenetici in Serie A per arrivare così a nuovi colpi da novanta. Ansu Fati non vede l’ora di essere protagonista nel calcio che conta, ma il suo rendimento è ormai al di sotto delle aspettative. Il Barcellona lo potrebbe lasciare partire già in prestito a gennaio: ormai ci siamo.

Come svelato dal portale spagnolo, El Nacional, Ansu Fati potrebbe essere il colpo ad effetto della Serie A. Il Como targato Cesc Fabregas non intende fermarsi proprio sul più bello: dopo Assane Diao, ecco un nuovo innesto di qualità per rinforzare il reparto offensivo della squadra lombarda.

Il talentuoso giocatore del Barcellona non sta trovando tanto spazio con il club blaugrana. ora potrebbe arrivare l’addio dell’attaccante anche in prestito almeno a gennaio. Il classe 2002 vuole tornare protagonista: la destinazione Como è molto suggestiva per trovare così un nuovo ritmo. Nei giorni scorsi Jorge Mendes ha predicato la calma sul futuro di Ansu Fati, ma ora tutto potrebbe cambiare.

Un nuovo intreccio di calciomercato in questa sessione invernale: il Como vuole subito raggiungere la salvezza per poi pensare già alla prossima stagione. Ora è pronto un nuovo colpo da urlo proveniente proprio da Barcellona: la sua volontà sarà decisiva, ma Cesc Fabregas potrebbe essere l’uomo chiave della trattativa con il club blaugrana. Ormai ci siamo per la svolta decisiva dell’affare in Italia.