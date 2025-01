Napoli: Ngonge al Parma, scambio con un difensore

Il futuro del belga continua ad essere al centro di diverse voci. Possibile un trasferimento alla corte di Pecchia in questa sessione di calciomercato

Il Napoli e Ngonge sono pronti a dirsi addio in questa sessione di calciomercato. Nonostante Conte lo ha tenuto in estate, il belga non è riuscito ad entrare nelle rotazioni del tecnico leccese e quindi si sta lavorando a trovare una soluzione. Da parte dei partenopei la massima apertura anche ad un trasferimento in prestito. Questo avrebbe portato l’interesse di molte squadre, ma per il momento nessuna ha mai affondato realmente il corpo. Si era parlato molto di Milan, ma cn24.it, rilancia il nome del Parma.

I Ducali sono alla ricerca di rinforzi importanti nel reparto offensivo ed uno potrebbe essere proprio Ngonge. Sappiamo che i rapporti tra le parti sono buoni e si potrebbe decidere di mettere su una trattativa di calciomercato molto più ampia. C’è un difensore che interessa molto al Napoli e a questo punto attenzione alla possibilità di uno scambio di prestiti.

Calciomercato Napoli: scambio con il Parma, c’entra Ngonge

Sappiamo come il Napoli in passato ha sondato il terreno per Bonny, Man, Bernabè, ma nessuno è un colpo immediato e difficilmente il Parma si legherà le mani assicurando una opzione considerato il forte interesse delle big. Possibile, invece, che il Napoli possa proporre uno scambio con un profilo che piace da tempo ai partenopei e rappresenta un giocatore utile per Antonio Conte.

Stiamo parlando di Delprato. Già in passato si era parlato di lui in ottica Napoli per la possibilità di ricoprire più posizioni e rappresenterebbe quella riserva di sicuro affidamento per i partenopei. Magari un tentativo in caso di richiesta del Parma di Ngonge in questo calciomercato sarà fatto anche se non è una trattativa facile considerato che i Ducali non hanno intenzione di privarsi del giocatore in un momento come quello attuale.

Naturalmente si tratta di un qualcosa in divenire visto che su Ngonge ci sono altre squadre pronte a sondare il terreno e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà questa situazione di calciomercato e se ci sarà l’opportunità di intavolare questo scambio con Delprato.

Mercato Napoli: tre squadre su Ngonge

Sono tre le squadre fortemente interessate a Ngonge in questo momento. Milan, Parma e anche il Bologna. Vedremo chi alla fine riuscirà a spuntarla. Di certo si tratta di una questione che terrà ancora banco per diverso tempo sul calciomercato.