Addio Ngonge: giocherà in Champions, ma resta in A

A sorpresa il belga potrebbe lasciare il Napoli, ma continuare la sua esperienza nel nostro campionato in una big di assoluto livello

È un Ngonge molto cercato in Serie A. Nonostante il belga non stia trovando molto spazio con il Napoli, il suo nome è sul taccuino di diverse big. Secondo le informazioni di tmw, a sorpresa il giocatore potrebbe anche andare a giocare in Champions League in questa seconda parte della stagione non cambiando comunque campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe cedere Ngonge ad una squadra di Serie A e permettere al giocatore di disputare la Champions League in questa seconda parte di stagione. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione nei prossimi giorni considerato che il belga non rientra assolutamente nei piani di Conte e la conferma è la decisione di andare a caccia di un vice Kvara e non promuovere lui.

Calciomercato Napoli: addio Ngonge, ecco con chi firma

Arrivato la scorsa stagione dal Verona per 18 milioni di euro, l’avventura di Ngonge al Napoli può considerarsi ormai finita . Il giocatore non ha assolutamente convinto Conte e per questo motivo il tecnico ha deciso di dare il via libera alla sua cessione e la società è pronta a valutare anche un addio temporaneo. Una occasione che nessuno vuole lasciarsi sfuggire e una big del nostro campionato potrebbe decidere già nei prossimi giorni di chiudere un colpo sicuramente molto importante.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan sembra aver messo nuovamente nel mirino Ngonge in questo calciomercato. I rossoneri sono alla caccia di un rinforzo offensivo con la partenza di Chukwueze e il belga è sempre stato un giocatore che è piaciuto a Moncada. Ora la possibilità di portarlo alla corte di Conceicao c’è e da parte del Napoli l’apertura anche ad un trasferimento con una formula differente rispetto ad un trasferimento a titolo definitivo.

Al momento non c’è nessuna trattativa reale in corso, ma si sta lavorando per capire la fattibilità di questa operazione e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Il Milan non molla Ngonge in questo calciomercato. Il Napoli è pronto a cederlo anche in prestito e per i rossoneri si tratta di una occasione molto importante da sfruttare per rinforzare il reparto offensivo.