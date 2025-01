Napoli: prendono Raspadori, si chiude con lo scambio

Il bomber ex Sassuolo è ormai prossimo a lasciare i partenopei nonostante la fiducia di Conte. Per lui è possibile uno scambio in Serie A

L’arrivo del sostituto di Kvaratskhelia allontanano ancora una volta Raspadori dal Napoli. Non è un mistero che il giocatore sta trovando poco spazio e Billing potrebbe portare all’ex Sassuolo ad avere ancora meno possibilità rispetto magari al passato. Per questo motivo il suo nome è ritornato ancora una volta tra i calciatori che sono pronti a lasciare i partenopei nelle prossime settimane di calciomercato per iniziare una nuova esperienza.

Secondo le informazioni di cm.com, una squadra di Serie A è pronta a fare pazzie per avere Raspadori in questo calciomercato e così ritorna in auge la possibilità di uno scambio. Siamo nel campo delle ipotesi, ma quando la sessione invernale entra nel suo vivo davvero tutto può succedere. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere e quali saranno le scelte.

Calciomercato Napoli: via Raspadori, i dettagli

Il Napoli è pronto a privarsi di Raspadori in questo calciomercato. L’arrivo di Billing e la volontà di prendere un ulteriore centrocampista certificano come i partenopei non hanno intenzione di puntare su di lui nonostante le parole di Conte. Naturalmente una sua partenza è legata ad un sostituto e per questo motivo si ritorna nuovamente a parlare di uno scambio anche se ad oggi è molto complicato avere certezze.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Roma non ha mollato la pista che porta a Raspadori e potrebbe decidere di affondare il colpo nei prossimi giorni di calciomercato. Naturalmente questo porterebbe il Napoli a fare un nuovo tentativo per Pellegrini visto che ad oggi l’operazione Frattesi è impossibile da completare. Per il momento i capitolini non sembrano intenzionati a cedere il calciatore, ma nulla si può escludere in una sessione simile.

Intanto, però, Raspadori resta al servizio di Conte e magari le sue prestazioni cambieranno un po’ il destino del calciomercato del giocatore. Naturalmente molto dipenderà dall’impegno che avrà il diretto interessato in questa fase di campionato.

Mercato Napoli: la Roma insiste per Raspadori

Il nome di Raspadori piace molto alla Roma e Ranieri spera di riuscire a strapparlo al Napoli in questo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che in un prossimo futuro si possa decidere di affondare il colpo.