Mercato Napoli, l’azzurrino il nuovo attaccante: guizzo di Manna

Mercato Napoli, gli azzurri sono pronti a fiondarsi su un altro attaccante e la notizia non può non lasciare tutti interdetti. Si tratta di un altro guizzo firmato dal direttore sportivo Giovanni Manna, che può regalare al club un altro profilo molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri si stanno guardando attorno e si tratta forse della sessione di calciomercato invernale più delicata degli ultimi anni. Almeno in termini di colpi urgenti non tanto per questioni di ordine tecnico, quanto più squisitamente numerico. In tal senso, il caso Kvaratskhelia ha esasperato, per così dire, la situazione, che già di base aveva dei problemi.

Come è noto, infatti, in alcune zone del campo si tratta di una situazione emergenziale. In difesa, infatti, Rafa Marin non è mai entrato nel gradimento di Antonio Conte, mentre in mezzo al campo ci sono stati a lungo solo quattro giocatori per tre posti, visto il poco spazio avuto da Folorunsho. Adesso arriva un nome nuovo per il reparto avanzato del Napoli.

Mercato Napoli, nuovo nome per il reparto avanzato

In attacco ci sono porte girevoli tra i partenopei, come si suole dire. Giovanni Manna si sta guardando attorno per trovare un calciatore in grado di dare il cambio a Kvaratskhelia, che è prossimo a dire sì al Paris Saint Germain. A sorpresa, però, adesso emerge un nome nuovo in prospettiva futura per il club di Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto raccontato da Sportitalia, infatti, il Napoli ha messo gli occhi su uno dei talenti italiani più interessanti del panorama calcistico nostrano. Stiamo parlando di Emanuele Rao, ala sinistra di proprietà della SPAL e che per molti viene indicato come un prospetto di estremo interesse del nostro movimento calcistico.

Napoli, occhi puntati sull’azzurrino: guizzo di Manna

Classe 2006, si sta consacrando quest’anno in Serie C mettendo in campo dei colpi notevoli e delle prospettive di estremo interesse. In stagione ha messo a segno 4 gol e 2 assist, attirando su di sé l’interesse non solo del Napoli.

A quanto pare, infatti, anche la Juventus, l’Inter ed il Milan si stanno muovendo sulle sue tracce e ne stanno seguendo la traiettoria. Si tratta, ovviamente, di un prospetto molto affascinante. Emanuele Rao, attenzione al Napoli e non solo.